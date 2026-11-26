El mandatario norcoreano pidió ampliar las capacidades de lanzamiento nuclear de su país.

Seúl. El líder Kim Jong-un afirmó que Corea del Norte debería ampliar su capacidad para lanzar armas nucleares desde diferentes plataformas, informó este jueves la prensa estatal, al destacar que las capacidades atómicas del país son ahora una “realidad”.

Kim hizo esas declaraciones el miércoles durante una inspección a una instalación de investigación de armas nucleares, en un lugar no especificado, tras afirmar en reiteradas ocasiones que Pyongyang no abandonará este tipo de arsenal.

“El sector de fabricación de armas nucleares debe prestar atención al uso de armas nucleares tácticas para diferentes misiones en múltiples ámbitos”, reportó la agencia oficial de noticias KCNA, sin dar más detalles.

Se trata de “una tarea importante y urgente derivada del valor militar de las armas nucleares tácticas en la guerra moderna y de la realidad inevitable que se presenta en la frontera con el Estado enemigo más peligroso”, agregó.

Las fotografías difundidas por KCNA muestran a Kim, acompañado de dos funcionarios, observando hileras de lo que parecen ser ojivas nucleares, con partes de los objetos difuminadas y algunas puntas pintadas de rojo.

Otra imagen muestra al líder inspeccionando una serie de dispositivos cilíndricos metálicos, parcialmente difuminados, montados sobre soportes con ruedas.

Al reiterar el compromiso de su país con las armas nucleares, Kim describió su política nuclear como “un elemento fundamental para garantizar la soberanía de la República consagrada en la ley suprema del Estado”.

“Nuestra capacidad nuclear ya se ha convertido en una realidad”, dijo.