Secretaría de Salud lamenta fallecimiento de usuario en albergue del Hospital Infantil; menor permanece estable

La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua lamentó el fallecimiento de un usuario del albergue ubicado en el Hospital Infantil de Especialidades e informó que ya colabora con las autoridades ministeriales para el esclarecimiento de los hechos.

A través de una postura oficial, la dependencia expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la persona fallecida y explicó que, una vez detectada la situación, el personal del albergue activó de inmediato los protocolos establecidos, notificó la emergencia al 911 y dio aviso a las autoridades competentes, quienes asumieron las diligencias correspondientes.

La Secretaría precisó que la investigación se encuentra a cargo de las instancias ministeriales y reiteró su disposición para proporcionar toda la información que sea requerida durante el proceso.

En el mismo comunicado, la dependencia informó sobre el estado de salud de la menor que permanece hospitalizada en el Hospital Infantil de Especialidades. Detalló que la paciente ingresó el pasado 19 de julio, referida desde el Centro de Salud de Guachochi, aunque tanto ella como su padre son originarios de la comunidad de El Pedregal, en el municipio de Batopilas.

De acuerdo con el reporte médico, la niña fue recibida con un cuadro de desnutrición severa y gastroenteritis, por lo que desde su ingreso ha permanecido bajo atención médica especializada y acompañada por su padre.

La Secretaría de Salud indicó que, gracias al tratamiento integral brindado por personal médico, de enfermería, nutrición y otras especialidades, la menor ha mostrado una evolución favorable. Actualmente se encuentra clínicamente estable, con mejoría en el cuadro gastrointestinal y en las alteraciones metabólicas que presentaba, además de avanzar en su proceso de rehabilitación nutricional, aunque continúa bajo vigilancia médica debido a la gravedad de la desnutrición con la que fue referida.

La dependencia también informó que, debido a que el padre de la menor tiene una comprensión limitada del idioma español, durante la atención hospitalaria se contó con el apoyo de una intérprete de lengua rarámuri para garantizar una comunicación adecuada sobre el estado de salud de la paciente, su tratamiento y las decisiones relacionadas con su atención.

Asimismo, señaló que mantiene coordinación con el DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas para localizar y establecer contacto con la madre y otros familiares de la menor, a fin de brindarles acompañamiento institucional, facilitar los procesos correspondientes y garantizar en todo momento la protección y el interés superior de la niña.

Finalmente, la Secretaría de Salud reiteró su compromiso de actuar con sensibilidad, respeto y apego a los protocolos establecidos, privilegiando la atención integral de la menor, el acompañamiento a su familia y la colaboración permanente con las autoridades durante el desarrollo de las investigaciones.