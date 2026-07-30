Canacintra Chihuahua e INADET suman esfuerzos para fortalecer a las MiPyMEs

La alianza ofrecerá capacitación, especialización y vinculación tecnológica para elevar la productividad de las MiPyMEs e integrarlas a cadenas globales de proveeduría

Chihuahua, Chih.– CANACINTRA Chihuahua y el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (INADET) firmaron un convenio de colaboración para ofrecer capacitación, especialización y vinculación tecnológica a las empresas industriales del estado.

El acuerdo, suscrito por Sergio Gramer Quiñónez, presidente de CANACINTRA Chihuahua, y Sergio Mancinas Peña, director general del INADET, permitirá desarrollar cursos y proyectos con la participación de CENALTEC.

Las actividades se diseñarán de acuerdo con las necesidades reales de las empresas y el convenio estará vigente hasta septiembre de 2027.

Gramer Quiñónez explicó que esta alianza busca brindar a las micro, pequeñas y medianas empresas las herramientas necesarias para mejorar su productividad y acceder a cadenas de proveeduría más especializadas.

“Una MiPyME preparada puede convertirse en proveedora de una empresa tractora, integrarse a cadenas internacionales y eventualmente competir en mercados globales; para lograrlo, se necesitan condiciones que le permitan dar ese salto”, afirmó.

Señaló que, además de capacitación, las empresas necesitan mayor acceso a financiamiento, certificaciones, digitalización, innovación y nuevas tecnologías. También requieren acompañamiento para responder a las exigencias de las cadenas globales de valor.

Como parte del convenio, se integrará una comisión técnica encargada de dar seguimiento a los proyectos y evaluar los resultados de las acciones realizadas por ambas instituciones.