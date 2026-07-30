Trump anuncia acuerdo para el “desarme completo” de Hamas y retiro israelí de Gaza

Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció este jueves que la denominada Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el “desarme completo de Hamas y otros grupos armados” en Gaza, el cual, una vez cumplido, implicará la retirada de las fuerzas israelíes del territorio.

“Hoy, la Junta de Paz alcanzó un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME COMPLETO de Hamas y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas”, escribió Trump en su red social Truth Social, donde agregó que el proceso de desarme se llevará a cabo por fases.

“A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad sobre Gaza”, añadió.

Desde hace semanas se desarrollan negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, que entró en vigor en octubre pasado y busca poner fin de manera definitiva a la guerra en la Franja de Gaza.

El mandatario también agradeció a los mediadores —Egipto, Qatar y Turquía— por sus esfuerzos para alcanzar el acuerdo y expresó un reconocimiento especial a su equipo de trabajo.

“Gracias a los mediadores —Egipto, Qatar y Turquía— por sus importantes esfuerzos, y especialmente a mi extraordinario equipo, cuyo incansable trabajo hizo posible este avance histórico”, escribió.

Trump concluyó su mensaje al asegurar que, en virtud del acuerdo, “Gaza estará finalmente en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su PUEBLO”.

Hamás confirma acuerdo para poner fin al conflicto con Israel

Fuentes de alto nivel de Hamas confirmaron este jueves que llegaron a un acuerdo para poner fin al conflicto con Israel, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que el grupo estaba dispuesto a desarmarse.

Dos responsables del movimiento islamista palestino, que hablaron bajo condición de anonimato, contaron a la AFP que llegaron a un arreglo con el Estado hebreo.