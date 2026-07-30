‘Proyecto Final’: la nueva serie de Netflix que mezcla amor juvenil y thriller… y coquetea con el ‘microdrama’

Con una temporada de 20 episodios de nomás de 10 minutos cada uno, ‘Proyecto Final’ busca atrapar a quienes aman las historias de adolescentes y los misterios pero no tienen tiempo de ver “paja”.

A quien le haya tocado ser “el nuevo” o “el raro” de la escuela en la adolescencia y haya tenido que sentir las miradas e imaginar que estaban en boca de todos, la historia de Tamara seguramente les hará eco cuando vea Proyecto Final en Netflix.

Protagonizada por Daniela Martínez y Tristán Maze, este nuevo “teen drama” de Netflix —que ya está disponible en la plataforma— es una apuesta diferente, que busca impactar de forma rápida y contundente (la temporada es de 20 episodios y ninguno dura más de 10 minutos) con una historia que mezcla lo cotidiano y los temas de actualidad con el suspenso.

‘Proyecto Final’: el nuevo ‘teen drama’ mexicano de Netflix, protagonizado por Daniela Martínez y Tristán Maze (Raymundo Zamarripa / QUIÉN | Locación: Dominion Polanco)

¿’Proyecto Final’ es un ‘microdrama’?

Si bien no es un “microdrama” en el sentido estricto (porque no se presenta en formato vertical y sus capítulos sobrepasan los tres minutos), la agilidad con que se presenta la serie la convierte en una historia ideal para maratonear.

Tamara y Xavi son la pareja protagónica de ‘Proyecto Final’, disponible en Netflix (Raymundo Zamarripa / QUIÉN | Locación: Dominion Polanco)

En total, los 20 episodios de Proyecto Final suman 2:48 horas (y puedes descontar lo que duran los créditos).

¿De qué se trata ‘Proyecto Final’ el nuevo ‘teen drama’ mexicano de Netflix?

Nueva escuela, viejos secretos y un amor inesperado entre el “chico popular” y la “chica rara”. Una cuenta anónima en redes no deja de acosar a Tamara, pero ¿hasta dónde llegará ella para dejar de ser una víctima cuando las amenazas se vuelven reales?

La premisa de Proyecto Final parece la de cualquier otra de las series juveniles de Netflix que integran elementos de thriller, suspenso, narrativas de crimen o venganzas para retorcer el de por sí volátil universo de la adolescencia.

Sin embargo, al contar con una estructura que no da tiempo para parpadear, por lo que es ideal para maratonear en un solo día, la historia se plantea como un nuevo modelo de ficción dirigido para la generación que carece de lapsos de atención prolongados, pero que todos podemos disfrutar.

https://youtube.com/watch?v=jmOop0Cm828%3Fsi%3DK16YVNRmoZM_HYaw

‘Proyecto Final’ en palabras de sus protagonistas

Previo al estreno de la serie, nos reunimos con los actores en Dominion Polanco para platicar sobre el proyecto y aprovechar para hacer algunas fotos en el lugar.

“La historia gira en torno a Tamara, que es Daniela. Es una chica que tiene un secreto y esa es la razón por la que se cambia de preparatoria”, explica Tristán Maze en exclusiva para Quién. “Ahí conoce a estos personajes como el mío, que es Xavi, ‘el rey de la escuela’ que todos me aman; el popular. Y bueno, ella… digamos que es un poco rara”.

“Tamara es como una chica emo”, confirma Daniela Martínez, sobre su personaje. “Como que todo lo que ella siente lo esconde en este mundo oscuro, y justamente es el último año de prepa, hay un proyecto final (de ahí el nombre de la serie) y pasa que a Xavi se le ocurre elegirla a ella como proyecto final”, añade la actriz.

‘Proyecto Final’: el nuevo ‘teen drama’ mexicano de Netflix, protagonizado por Daniela Martínez y Tristán Maze (Raymundo Zamarripa / QUIÉN | Locación: Dominion Polanco)

‘Proyecto Final’, una ‘pareja dispareja’ envuelta en un misterio por resolver

Aunque en estricto sentido son una “pareja dispareja”, los personajes de Daniela y Tristán se acercan por motivos que nada tienen que ver el romance típico de la ficción para adolescentes, y en el fondo dejan ver que debajo de la popularidad y su carita de “no rompo un plato”, Xavi tiene intenciones ocultas con respecto a Tamara.

‘Proyecto Final’: el nuevo ‘teen drama’ mexicano de Netflix, protagonizado por Daniela Martínez y Tristán Maze (Raymundo Zamarripa / QUIÉN | Locación: Dominion Polanco)

“La escojo como mi proyecto final, pero no sabemos si Xavi después va a desarrollar sentimientos por ella y tal vez lo saque de su zona de confort donde todos lo tienen como ‘el rey perfecto’”, dice Tristán sobre la trama de su personaje, que tiene “la novia perfecta”, aunque desde el inicio descubrimos que no es tan perfecta como dicen.

La cotidianidad de los alumnos de la escuela se ve trastocada con un suceso del que nadie sabe exactamente qué pasó ni quién es el culpable, pero que enredará a todos los personajes.

“Se vuelve como todo un thriller y un romance juvenil; todo se vuelca a este suspenso, con detectives, sangre, tumbas, etcétera”, adelantan los protagonistas, con la promesa de que al público le va a encantar.

‘Proyecto Final’: el nuevo ‘teen drama’ mexicano de Netflix, protagonizado por Daniela Martínez y Tristán Maze (Raymundo Zamarripa / QUIÉN | Locación: Dominion Polanco)

¡Conócelos!

Daniela Martínez

Daniela Martínez inició su carrera en la televisión con la telenovela Mi fortuna es amarte (2021), donde interpretó a Regina Cantú Robles. Después participó en Mi secreto, Te quiero y me duele y Golpe de suerte.

En años recientes ha tenido papeles en las series Sed de venganza, Las hijas de la señora García y Los hilos del pasado.

Tristán Maze

Tristán Maze participó en la serie ¡Chócalas Compayito! (2023), para más tarde interpretar el personaje de Adrián Ferrer Avendaño en Juegos de amor y poder (2025).

Posteriormente protagonizó Contrato de corazones, tú y yo y se integró al elenco de Hermanas, un amor compartido (2026).