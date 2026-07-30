Detienen a Mario ‘N’, ex comisario de Tlayolapa, presunto secuestrador e integrante de ‘Los Ardillos’

Autoridades federales y del estado de Guerrero detuvieron al ex comisario municipal de Tlayolapa, Mario “N”, identificado como integrante del grupo delictivo Los Ardillos, por ser presunto responsable de secuestro en agravio de integrantes de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad.

La Secretaría de la defensa Nacional (Defensa) dio a conocer que “derivado de trabajos de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Policía Estatal, se cumplimentó una orden de aprehensión” en contra del ex funcionario municipal.

De acuerdo con la información dada a conocer, es probable responsable del delito de privación de la libertad, en agravio de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado.

Presuntamente el ex comisario municipal de Tlayolapa, “forma parte del grupo delictivo Los Ardillos y que es colaborador cercano a Benito “N”, El Oso, jefe regional y de plaza de esta organización criminal, con zona de influencia en la región de la Costa Chica con la Montaña baja de Guerrero”.

Asimismo, las autoridades consideran que el ahora detenido “participaba en la organización de las movilizaciones y bloqueos realizados sobre la autopista del Sol, a la altura del entronque de Tierra Colorada, encabezados por (el abogado) Daniel “N”, quien fue detenido el pasado 17 de marzo por personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, por el delito de privación de la libertad, en agravio de servidores públicos”.

Mario “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

El grupo delictivo Los Ardillas tiene presencia en varias regiones de Guerrero, especialmente en La Montaña y La Montaña Baja, y controlan la siembra, cultivo y trasiego de droga en municipios como Chilapa de Álvarez, Quechultenango y Tixtla.