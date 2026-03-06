Secretaría de Gobernación pide no criminalizar marchas por el 8M y privilegiar diálogo

Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación pidió a las autoridades estatales no criminalizar las manifestaciones del domingo, por el Día Internacional de la Mujer, y en cambio privilegiar el diálogo por encima de la fuerza.

La dependencia hizo “un llamado respetuoso a las autoridades de los estados a conducir sus actuaciones en el marco de los protocolos institucionales y con pleno respeto a los derechos humanos”.

En un comunicado dijo que “el Gobierno de México reconoce que la protesta social es una expresión legítima de la vida democrática y una herramienta fundamental para visibilizar demandas y causas sociales. Su obligación es garantizar que quienes decidan ejercerla lo hagan con seguridad, sin criminalización y con pleno respeto a su integridad”.

Señaló que la implementación efectiva del diálogo será la clave para garantizar que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sea una jornada de expresión libre y segura.

“El Gobierno de México tiene un compromiso con la libre expresión de las ideas y el respeto irrestricto al derecho de las movilizaciones pacíficas”, subrayó.

Mencionó que cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México “se comenzaron a sistematizar las experiencias de atención a la protesta social, mediante protocolos, los cuales se siguieron construyendo a nivel federal para compartirlos con las servidoras y servidores públicos del país.”.

Como resultado se integró el Protocolo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica, que cada entidad federativa debe implementar con seriedad y responsabilidad. Entre las acciones están atender demandas de los grupos; dialogar y ayudar a distender tensiones; establecer puntos de evacuación, y designar enlaces de seguimiento exclusivamente para periodistas.

“Se busca privilegiar el diálogo por encima del uso de la fuerza y que se brinden garantías para que puedan manifestarse”. Si bien el protocolo recoge prácticas que han dado buenos resultados,cada manifestación es distinta en los municipios y estados, por lo cual se puede adaptar a las realidades locales y servir de herramienta para actuar desde una visión humanista, consideró.

Enseguida reprodujo el Decálogo:

1) México es un país de hombres y mujeres libres de manifestar sus ideas, reunirse y expresarse del modo que decidan.

2) El Gobierno de México respeta el derecho de todas las personas, especialmente cuando disienten o son minorías.

3) El Gobierno de México no discrimina ni criminaliza la protesta social.

4) El Gobierno de México garantiza la libertad de expresión, sin afectar los derechos de terceros ni promover la guerra, el odio o la violencia.

5) Se debe privilegiar el diálogo y la resolución pacífica de conflictos siempre, especialmente cuando hay tensiones entre la libertad de expresión y los derechos de terceros, incluso cuando sea legal usar la fuerza pública o las personas manifestantes no estén dispuestas a dialogar. Siempre se debe privilegiar el diálogo.

6) Los derechos de manifestación, expresión y reunión, no soncondicionables.

7) Jamás se usará la fuerza pública para reprimir, agredir, o afectar de cualquier manera a las personas que expresen sus ideas de forma pacífica.

8) El Gobierno de México salvaguardará la integridad física, los bienes y la seguridad personal de las personas manifestantes y terceros.

9) Se garantiza y respeta la labor de periodistas y comunicadores durante las manifestaciones, reuniones o cualquier forma de protesta social.

10) Los protocolos, planes operativos y capacitaciones de los cuerpos de seguridad de México para atender la protesta social de las mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores, deben priorizar las acciones de prevención y el diálogo, para evitar las confrontaciones entre manifestantes y terceros.