Sentenciados a 770 años de prisión por el secuestro que cometieron a 14 víctimas

• 55 años de prisión por cada una de las víctimas

“Estas sentencias mandan un claro y preciso mensaje a todas las personas que quieran cometer el delito de secuestro aquí en el estado de Chihuahua”, Mtro. Gilberto Loya

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, obtuvo una ejemplar sentencia condenatoria de 770 años de prisión, dictada en contra de Bernardo L. M., y de Verónica Iveth L., Castillo, por el secuestro que cometieron a 14 víctimas, en ciudad Juárez.

Estas sentencias mandan un mensaje claro y preciso a todas las personas que quieran cometer el delito de secuestro aquí en el estado de Chihuahua, expresó el Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya, al referir ante los medios de comunicación que habrá cero impunidad en el estado.

Este resultado judicial, fue resultado de un exhaustivo juicio oral, celebrado ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, en el que agentes del Ministerio Público de la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, demostraron plenamente la responsabilidad penal de los ahora sentenciados, mediante una sólida carga probatoria integrada por testimoniales, entrevistas, dictámenes periciales, evidencia digital y diversos medios de prueba desahogados.

Por medio de las investigaciones se logró establecer que entre el 06 de septiembre y el 10 de noviembre de 2024, las víctimas, 9 mexicanos y 5 guatemaltecos, llegaron a Ciudad Juárez con la intensión de cruzar a los Estados Unidos, cuando privados de la libertad y llevados a un domicilio ubicado en la calle Pablo Álvarez de la colonia Chihuahua.

Que, en el lugar, en donde mantuvieron a las víctimas en cautiverio, la golpearon y coaccionaron mediante el uso de armas de fuego para que se comunicaran telefónicamente con sus familiares y les pidieran la cantidad de ocho mil dólares para ser liberados.

El 24 de noviembre de 2024, los agente de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado, detuvieron a Bernardo L. M., y a Verónica Iveth L., acción en la que lograron rescatar a las víctimas.

Tras ser declarados penalmente responsables del delito de secuestro agravado, fueron sentenciados con la penalidad correspondiente a 55 años de prisión por cada una de las víctimas, además, fueron condenados a pagar el monto de la reparación del daño.