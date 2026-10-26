El INE mantiene sus trabajos de organización electoral y actuará conforme a la ley

Ante la información pública reciente y el anuncio de renuncia de la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, el día de hoy, las Consejeras Electorales Norma Irene De La Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan, Rita Bell López Vences, Frida Denisse Gómez Puga, Blanca Yassahara Cruz García y los Consejeros Arturo Castillo Loza, Uuc-kib Espadas Ancona, Martín Faz Mora, Arturo Manuel Chávez López y Jorge Montaño Ventura sostuvieron una reunión de trabajo para velar por la continuidad de las operaciones del Instituto Nacional Electoral de cara a la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Durante la reunión las Consejerías acordaron que la institución habrá de continuar trabajando con regularidad y sin contratiempos en la organización del proceso electoral con la calidad técnica y el profesionalismo que han caracterizado su labor, conforme a las actividades y plazos previamente aprobados por el Consejo General.

Por el momento, el Instituto se encuentra a la espera de que se defina y comunique formalmente la situación de la Consejera Presidenta. Cualquier determinación se adoptará a partir de esa información y con estricto apego al marco constitucional y legal, buscando privilegiar en todo momento la colegialidad.

En caso de que se formalice la renuncia y se actualice la ausencia definitiva de la presidencia del Consejo General, la ley y la norma establece una ruta clara: