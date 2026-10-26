Transportistas bloquean carretera a Delicias; largas filas llegan hasta la Puerta de Chihuahua

La carretera Chihuahua-Delicias permanece totalmente cerrada a la circulación debido a una movilización de transportistas, lo que ha generado largas filas de vehículos desde las inmediaciones de MAQSA hasta la Puerta de Chihuahua.

El bloqueo ha provocado afectaciones al tránsito en este importante acceso a la capital del estado, donde automovilistas enfrentan demoras para avanzar por la zona.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre el tiempo que permanecerá el cierre ni sobre las condiciones para la reapertura de la circulación, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas.