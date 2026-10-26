Anuncia Subsecretaría de Transporte modificaciones en rutas con motivo de la Feria del Hueso 2026

Con motivo de la Feria del Hueso y la celebración del Día de Muertos, del 30 de octubre al 3 de noviembre se cerrarán las principales avenidas de acceso a los panteones de la ciudad, por las que circulan algunas rutas de transporte urbano.

Por ello, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte, informa sobre las modificaciones temporales en los recorridos, que estarán vigentes durante toda la jornada.

*MODIFICACIÓN EN RUTAS*

*MÁRMOL (NORTE-SUR)*

La ruta circula por la calle Justiniani hasta la 22.ª, donde gira a la izquierda. Continúa hasta Zubirán y da vuelta a la derecha.

Sigue hasta la 34.ª, gira a la izquierda y continúa hasta Caudillos del Sur, donde da vuelta a la izquierda.

Sigue hasta la 28.ª, gira a la derecha y retoma su recorrido habitual.

*MÁRMOL (SUR-NORTE)*

La ruta circula por la calle 28.ª hasta Caudillos del Sur, donde gira a la izquierda. Continúa hasta la 34.ª, da vuelta a la derecha y sigue hasta Melchor Guaspe.

Avanza hasta el cruce con la calle 20.ª para incorporarse a su recorrido habitual.

*CIRCUNVALACIÓN II-BAJA SALLE Y BAJA MIRADOR (NORTE-SUR)*

La ruta circula por la calle 38.ª hasta Caudillos del Sur, donde gira a la izquierda. Sigue hasta la 28.ª, da vuelta a la derecha y continúa hasta la calle 28.ª, donde gira a la izquierda.

Avanza hasta la 20.ª y da vuelta a la derecha para incorporarse a su recorrido habitual.

*CIRCUNVALACIÓN II-BAJA SALLE Y BAJA MIRADOR (SUR-NORTE)*

La ruta circula por la calle 20.ª hasta Secretaría de Agricultura, donde gira a la izquierda. Sigue hasta la 28.ª, da vuelta a la derecha y continúa hasta Caudillos del Sur, donde gira a la izquierda.

Avanza hasta la 38.ª y da vuelta a la derecha para incorporarse a su recorrido habitual.

*INFONAVIT DIRECTO*

La ruta circula por la avenida Juan Escutia y gira a la derecha en Culhuacán. Continúa hasta Mártires de Chicago, donde gira a la izquierda, y sigue hasta Ignacio Rodríguez, donde vuelve a girar a la izquierda.

Avanza hasta la avenida Juan Escutia, da vuelta a la derecha y continúa hasta el periférico de la Juventud.

Sigue hasta Egipto, gira a la derecha y continúa hasta Ignacio Rodríguez, donde da vuelta a la derecha.

Avanza hasta Mártires de Chicago, gira a la izquierda y sigue hasta Dolores Hidalgo, donde gira a la derecha para retomar su recorrido habitual.

*INFONAVIT INVERSO*

La ruta circula por la avenida Juan Escutia y gira a la izquierda en Chac-Mool. Continúa hasta Dolores Hidalgo, donde da vuelta a la derecha, y sigue hasta Mártires de Chicago, donde gira a la izquierda.

Después, da vuelta a la derecha en Ignacio Rodríguez y continúa hasta el periférico de la Juventud, donde gira a la izquierda para incorporarse.

Sigue hasta Egipto, da vuelta a la izquierda y continúa hasta Ignacio Rodríguez, donde gira a la derecha.

Avanza hasta Mártires de Chicago, gira a la izquierda y sigue hasta Culhuacán, donde da vuelta a la derecha para retomar su recorrido habitual.