Fortalece alcalde René Chavira coordinación en la Mesa de Seguridad

Con la presencia del alcalde René Chavira, se realizó la Mesa de Seguridad para fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto por la tranquilidad de las familias chihuahuenses.

En la reunión participaron Daniel Abraham Terrazas Parada, fiscal de Distrito Zona Centro, y Arturo Luján Olivas, a cargo de la Dirección Estatal de FICOSEC, cuya presencia contribuyó al diálogo entre las instituciones en materia de seguridad.

Estos encuentros permiten mantener la comunicación y sumar esfuerzos para atender las necesidades de la ciudadanía, fortalecer la prevención y contribuir a entornos más seguros.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), mantiene su compromiso de trabajar en coordinación con las autoridades y la sociedad civil para proteger a las familias de Chihuahua Capital.