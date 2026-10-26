Puerto Palomas – Columbus llegará a 1,400 cabezas de ganado por día: UGRCH

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes dio a conocer que ante la apertura de Puerto Palomas- Columbus se da una nueva etapa en la historia en donde Chihuahua vuelve a ser un referente nacional, se espera llegar al cruce de 1, 400 cabezas de ganado por día.

“Muy contentos, el día de hoy damos formalidad al segundo puerto de reapertura, esto pone a Chihuahua a la vanguardia y que estamos haciendo las cosas bien y que obviamente en está reapertura desfasada Chihuahua es un referente nacional en como trabaja y vale la pena constatar todas las inversiones para las cuarentenarias y hoy es un día histórico”, comentó.

En este sentido, el líder ganadero comentó que se arranca la reapertura con 700 cabezas de ganado y se espera llegar a 1, 400 por día esto de la mano de los protocolos de inspección y se incrementará el flujo gradualmente.

Hasta el momento no hay una observación que la autoridad de Estados Unidos pudiera señalar, pues se cuenta con los reglamentos al día.

Cabe señalar que en el puerto de San Jerónimo se cuenta con el cruce de 1,500 cabezas en la actualidad, por lo cual en la próxima semana se espera que se lleguen a los 1,800 cabezas de ganado al día.