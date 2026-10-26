Obtiene FGE sentencian de 500 años de prisión, dictada en contra de cuatro secuestradores de 10 víctimas

– Purgarán un promedio de 50 años de prisión por cada una de las víctimas

– Con estas sentencias estamos hablando de un combate frontal contra la impunidad en el estado de Chihuahua, Mtro. Gilberto Loya

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, obtuvo una sentencia condenatoria de 500 años de prisión, dictada en contra de, Dulce Yadira T. B., Luis Elián M. D., Christian Iván H. M., y de José Miguel R. M., por el delito de secuestro con penalidad agravada que cometieron a diez víctimas en Ciudad Juárez.

Este resultado judicial fue informado por el Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya, quien expresó, que esta sentencia habla de un combate frontal contra la impunidad en el estado de Chihuahua, y manda un mensaje muy claro a quienes quieran cometer el delito de secuestro.

La ejemplar sentencia dictada en contra de los cuatro secuestradores, fue en un exhaustivo juicio oral celebrado ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, en el que agentes del Ministerio Público de la Unidad Modelo de Atención al delito de Secuestro, demostraron plenamente la responsabilidad penal de los ahora sentenciados mediante una sólida carga probatoria integrada por testimoniales, entrevistas, dictámenes periciales, evidencia digital y diversos medios de prueba desahogados.

De acuerdo con la investigación ministerial, durante el mes de abril de 2025, los ahora sentenciados privaron de la libertad a las víctimas, a quienes trasladaron a distintos domicilios, en donde las mantuvieron cautivas bajo amenazas constantes, agresiones físicas y psicológicas, mientras exigían importantes sumas de dinero a cambio de su liberación.

Como resultado de las labores de inteligencia e investigación realizadas por agentes ministeriales de la Unidad Antisecuestros, se implementó un operativo estratégico que permitió rescatar con vida a las víctimas y capturar a los responsables.

Tras dictarse el fallo condenatorio en contra de los acusados, en la audiencia de individualización de sanciones efectuada el 16 de octubre del 2026, recibieron la sentencia ejemplar de prisión, además, el Tribunal los condenó a pagar la reparación integral del daño material y moral a favor de las víctimas.

Con esta sentencia, la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas refrenda su compromiso de combatir de manera frontal los delitos que atentan contra la libertad y seguridad de las personas, garantizando el acceso a la justicia y el combate a la impunidad en el estado de Chihuahua.