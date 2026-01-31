Sebastián Yatra regresa a México con su gira ‘Entre Tanta Gente Tour’

El multipremiado cantautor colombiano Sebastián Yatra anuncia oficialmente las fechas en México de su aclamada gira ‘Entre Tanta Gente Tour’, marcando su esperado regreso al país con una serie de presentaciones que prometen una experiencia cercana, emocional y profundamente humana.

Tras una etapa internacional que incluyó una exitosa gira por España y el anuncio de la fase latinoamericana del tour, Yatra confirma ahora su paso por México, uno de los mercados clave en su trayectoria artística. ‘Entre Tanta Gente Tour’ se distingue por ser una propuesta que va más allá del espectáculo tradicional, apostando por la conexión real con el público y por una narrativa que pone en el centro las emociones, las historias compartidas y la experiencia colectiva.

Esta visión cobra forma dentro del universo creativo de ‘Milagro’, el más reciente proyecto discográfico de Sebastián Yatra. Compuesto por 17 canciones, el álbum representa una etapa de transformación personal y artística, en la que el artista explora temas como la gratitud, el amor, la fe y la nostalgia, invitando al público a reconectar con lo esencial y a encontrar significado en los pequeños momentos de la vida. Esa misma narrativa se traslada al escenario, dando forma a un show íntimo, emotivo y profundamente humano.

Este anuncio llega en un momento especialmente sólido para el artista, quien recientemente obtuvo cuatro nominaciones al Premio Lo Nuestro 2026, incluyendo ‘Pop – Male Artist of the Year’, ‘Pop – Song of the Year’ (“La Pelirroja”), ‘Pop – Album of the Year’ y ‘Pop/Urban – Collaboration of the Year’ (“2am” feat. Bad Gyal), reafirmando su impacto en la música latina actual.