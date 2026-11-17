Tras una primera mitad de temporada tumultuosa, el mariscal de campo Sam Darnold está a punto de regresar a la alineación titular de los Seattle Seahawks.

Aunque reconoció el buen desempeño de Drew Lock durante su ausencia, el entrenador Mike Macdonald señaló el lunes que Darnold sigue siendo el titular del equipo cuando está sano, y que todo apunta a que podrá jugar la próxima semana contra los San Francisco 49ers, tras la semana de descanso de Seattle.

“Creo que la mejor forma de decirlo ahora mismo es que somos optimistas: esperamos que pueda completar una semana entera de entrenamientos y jugar el partido”, comentó Macdonald. “Pero todavía falta una semana y estamos haciendo proyecciones; hay ciertos obstáculos que debe superar para lograrlo. Ahora mismo no podría hacerlo, pero confiamos en que su recuperación avanzará hasta ese punto”.

Después de ayudar a los Seahawks a ganar el Super Bowl LX la temporada pasada, el inicio de 2026 para Darnold ha estado marcado por lesiones e intercepciones.

En la quinta jugada de la victoria de Seattle sobre los New England Patriots en la Semana 1, sufrió una lesión en el glúteo que lo dejó fuera el resto de ese encuentro y también la semana siguiente. Además, se ha perdido las dos últimas semanas debido a una lesión en el cuádriceps, sufrida hacia el final de la derrota ante los Chicago Bears en la Semana 8; en ese mismo partido, jugó a pesar de tener una costilla fracturada, lesión que ocurrió en su primera jugada de pase de la noche.

En los seis partidos disputados entre las semanas 3 y 8, Darnold lanzó 10 pases de touchdown y nueve intercepciones, registrando un QBR de 50.0, lo que lo situó en el puesto 23 durante ese periodo. Los Seahawks obtuvieron un balance de 2-4 en dichos encuentros, con derrotas ante los Washington Commanders, los 49ers, los Denver Broncos y los Bears, y victorias frente a los Los Angeles Chargers y los Kansas City Chiefs.

Por su parte, Lock ha lanzado siete pases de anotación y ninguna intercepción en cuatro partidos. Ocupó el segundo lugar en el QBR durante las dos primeras semanas, con 79.8, y también se sitúa segundo en las últimas dos semanas, con 90.4. Las únicas pérdidas de balón de Lock en esos cuatro partidos fueron los dos balones sueltos que perdió el domingo, en la victoria de Seattle por 21-13 sobre los Las Vegas Raiders; uno de ellos ocurrió cuando el corredor Zach Charbonnet chocó contra él justo en el momento en que iniciaba el lanzamiento.

Drew Lock lidiaba con una lesión en el codo derecho desde hace un mes, cuando la semana pasada, contra Arizona, sufrió además una lesión en el cuádriceps. A pesar de jugar con ambas dolencias frente a los Raiders, completó 14 de 17 pases para 240 yardas, dos anotaciones y los dos balones sueltos mencionados.

Aunque la victoria de la Semana 1 se le atribuye oficialmente a Darnold —ya que él fue el titular en ese encuentro—, Lock registra un balance real de 4-0 esta temporada como mariscal de Seattle, con dos triunfos ante Arizona y una victoria frente a cada uno de los equipos de New England y Las Vegas.

“Drew ha estado fantástico”, reconoció Macdonald el lunes en la emisora Seattle Sports 710-AM. “Ha estado fenomenal, pero Sam es nuestro quarterback. Hemos visto de lo que Sam es capaz, tanto el año pasado como en este; aunque el inicio de temporada ha sido un camino difícil para él… Sam es nuestro mariscal de campo titular. Espero con ansias que esté totalmente recuperado —algo que, probablemente, solo ha ocurrido en contadas ocasiones este año— para que pueda completar una semana entera de entrenamiento; a partir de ahí, ¡empezaremos a rodar con todo!”.

“Pero contar con Drew como suplente, y ver cómo ha jugado, ha sido algo realmente increíble. Así que somos afortunados… creo que tenemos tres quarterbacks realmente buenos, y Sam es nuestro titular”.

Con un registro de 6-4, los Seahawks se encuentran a 2.5 partidos de los 49ers en la clasificación de la NFC Oeste. San Francisco venció a Seattle en el Lumen Field en octubre.