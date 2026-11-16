La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, hizo un llamado respetuoso a fortalecer los mecanismos de diálogo, coordinación e inclusión entre las distintas instancias de dirección y representación del movimiento, al considerar que la unidad debe construirse con responsabilidad compartida y voluntad política.

“Hoy vivimos un momento histórico que nos necesita a todas y a todos. Morena es un movimiento construido durante muchos años con el esfuerzo de miles de mujeres y hombres que, desde distintas responsabilidades, hemos trabajado por un proyecto común”, expresó.

Granados señaló que los encuentros y espacios de organización del movimiento representan oportunidades para fortalecer la coordinación institucional, reconocer el trabajo territorial y sumar a quienes tienen responsabilidades de dirección y representación.

“Todas y todos tenemos la responsabilidad de construir unidad, pero quienes desempeñamos tareas de conducción política tenemos una obligación todavía mayor. La unidad requiere escuchar, tender puentes y generar condiciones para que todas las expresiones y representaciones institucionales puedan participar. No basta con llamar a la unidad; también debemos procurar que nuestras decisiones y acciones sean congruentes con ese llamado”.

En ese sentido, la dirigente estatal expresó su respeto a la conducción nacional de Morena y reiteró la importancia de mantener una comunicación permanente y una coordinación incluyente entre la dirigencia nacional y estatales, así como con las distintas representaciones del movimiento.

Asimismo, recordó que Morena es un movimiento amplio y plural, en el que las diferencias de opinión deben atenderse con madurez política, respeto y disposición para construir acuerdos.

“La unidad no significa pensar igual en todo, sino tener la capacidad de escucharnos, respetarnos y caminar hacia objetivos comunes. Ninguna diferencia debe estar por encima de los principios que nos dieron origen ni del compromiso que tenemos con el pueblo”.

Granados reafirmó que, desde las distintas responsabilidades que ha desempeñado, su compromiso ha sido siempre con la organización territorial, la militancia y el fortalecimiento institucional de Morena.

“De parte de una servidora siempre encontrarán disposición al diálogo, voluntad para construir acuerdos y respeto a las decisiones y llamados institucionales de nuestro movimiento. Mi lealtad está con Morena y con el proyecto de transformación desde que participé en su fundación, desde entonces ha sido y seguirá siendo irrestricta. Mi compromiso no depende de circunstancias personales, sino de las convicciones y principios que nos han acompañado durante tantos años”.

Finalmente, reiteró que las puertas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, ubicado en José Esteban Coronado número 406, Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, permanecen abiertas para el diálogo, la coordinación y el trabajo conjunto con todas y todos los integrantes del movimiento.

“Siempre estaremos a la orden y con las puertas abiertas para construir. Seguiré trabajando en el territorio, cerca de nuestra militancia y poniendo por encima de cualquier circunstancia el proyecto que nos une. La unidad es responsabilidad de todas y todos, pero especialmente de quienes tenemos la encomienda de conducir y fortalecer nuestro movimiento. Por mi parte, siempre encontrarán voluntad, respeto y compromiso para construirla”.