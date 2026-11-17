Las autoridades de EE.UU. aclararon los rumores sobre un supuesto “apagón mundial” que dejaría a oscuras a todo el planeta este 17 de noviembre y explicaron que lo que tendrá lugar en el país es una prueba de la alerta de emergencia.

“No habrá apagones ni emergencias secretas”, escribió en X la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que señaló que este martes alrededor de las 14:20 (hora del este), la programación habitual de la televisión y la radio en EE.UU. se interrumpirá durante un minuto para emitir un mensaje de prueba del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés).

Al terminar, las transmisiones continuarán con normalidad. Los usuarios no deberán hacer nada al respecto.

Según explicó la FEMA, el EAS es un “sistema nacional de alerta pública compuesto por miles de proveedores de radio, televisión, cable, satélite y video por cable”, que es utilizado para que el presidente estadounidense se dirija a todo el país o para “compartir información vital con la población durante una emergencia nacional”.

Esta actividad se realiza obligatoriamente cada tres años para “identificar problemas técnicos u operativos antes de que el sistema sea necesario durante una emergencia real”, agregó la institución.

Los rumores sobre este supuesto evento catastrófico se han difundido en varias plataformas de Internet a partir de la combinación de varios elementos: la alerta de prueba del EAS en EE.UU., un plan de emergencia de 72 horas de la Unión Europea, supuestas predicciones de la serie ‘Los Simpson’ y hechos recientes, como la caída masiva de los servicios de Microsoft.