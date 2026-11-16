Avanza en Chihuahua la consulta sobre cómo se elegirán las regidurías indígenas

+ Los pueblos y comunidades indígenas comparten sus propuestas sobre la forma de elegir a quienes les representarán en los ayuntamientos. Las reuniones continúan conforme al calendario previsto para los 14 municipios.

Chihuahua, Chih., 16 de noviembre de 2026. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) lleva a cabo la etapa consultiva de la Consulta Previa, Libre, Informada y Culturalmente Adecuada sobre la Elección de Regidurías Indígenas mediante Sistemas Normativos Internos. En esta etapa, los pueblos y comunidades indígenas presentan sus propuestas sobre cómo organizar la elección y cómo comunicar sus resultados al IEE para su reconocimiento.

Una regiduría indígena es un cargo en el ayuntamiento que permite a los pueblos y comunidades indígenas contar con representación en las decisiones del gobierno municipal. Las comunidades elegirán a la persona titular y a su suplente conforme a sus sistemas normativos internos, es decir, a las reglas, prácticas y acuerdos con los que se organizan y toman decisiones colectivas.

¿Qué se consulta en las reuniones?

En esta etapa consultiva, después de recibir información y deliberar conforme a sus propias formas de organización, los pueblos y comunidades comparten sus propuestas y acuerdos. Entre los temas que se abordan están cómo convocar a la elección, quiénes participarán, cómo se elegirá, cómo se resolverán las diferencias que puedan surgir y de qué manera se documentará el resultado.

Durante los encuentros, el IEE facilita el diálogo, aclara dudas y documenta las aportaciones. La dinámica de las reuniones se adapta a las formas de participación de cada comunidad y prevé el apoyo de personas intérpretes para facilitar el diálogo en la lengua que corresponda.

¿Dónde se realizan las reuniones?

Las primeras reuniones se realizaron el 9 de noviembre en Morelos, Chínipas, Guachochi, Uruachi y Carichí; el 10 de noviembre en Urique; el 12 de noviembre, en Guazapares y Nonoava; el 13 de noviembre la consulta fue en Bocoyna y el 15 de noviembre en Maguarichi.

El calendario continúa el 27 de noviembre en Temósachic y Guadalupe y Calvo, el 1 de diciembre en Balleza y el 4 de diciembre en Batopilas de Manuel Gómez Morín.

¿Qué sigue después de la etapa consultiva?

Del 1 de enero al 15 de febrero de 2027, el IEE organizará y analizará las propuestas y los acuerdos de los pueblos y comunidades indígenas para elaborar los lineamientos que orientarán la elección. En febrero se darán a conocer los resultados de la consulta y los lineamientos.

A más tardar el 2 de mayo de 2027, los pueblos y comunidades indígenas de los 14 municipios elegirán a las personas titulares y suplentes de sus regidurías conforme a sus sistemas normativos internos. Una vez realizadas las elecciones, el IEE integrará el listado definitivo de personas electas a más tardar el 31 de agosto de 2027.