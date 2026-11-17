El actor y comediante británico Russell Brand ha proclamado su inocencia desde la prisión para delincuentes sexuales en Cambridgeshire, al este de Inglaterra, donde cumple una condena de 10 años y medio por violación y agresión sexual.

El comediante declaró su inocencia a través de un mensaje leído por su esposa, Laura Brand, en un video subido a YouTube, después de que fuera trasladado de la prisión de Southwark (sur de Londres) a otra de menor categoría, Littlehey (Cambridgeshire), por motivos de seguridad.

“Como saben, no soy culpable de los delitos por los que he sido encarcelado; algo extraño está ocurriendo. La buena noticia es que Cristo está con nosotros cuando lo elegimos, y yo lo elijo”, reza el mensaje, del que se hacen eco los medios.

El ministro de Exteriores, Ed Miliband, calificó el mensaje —en unas declaraciones a la cadena Sky— de “repugnante” y “sin remordimiento”, ni siquiera “compasión por las víctimas”.