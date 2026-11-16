Da a conocer Municipio los centros infantiles participantes en el programa de becas 2027

– _Las familias podrán consultar los espacios que cumplieron con los requisitos para participar en las modalidades de Estancias Infantiles y Centros de Bienestar Infantil_

_*H. Chihuahua, Chih. Lunes 16 de noviembre del 2026.-*_ El DIF Municipal informa a las familias el listado de los espacios que cumplieron con los requisitos establecidos y las disposiciones necesarias para operar de manera segura en la convocatoria del programa de Becas para Centros de Atención Infantil 2027, mismos que podrán participar en este programa de apoyo.

En total, son 62 centros de atención infantil, distribuidos en dos modalidades: 49 Estancias Infantiles y 13 Centros de Bienestar Infantil (CBI), que cumplieron con los lineamientos correspondientes para formar parte de esta convocatoria.

El registro de niñas y niños para solicitar una beca en estos espacios comenzará el próximo lunes 23 de noviembre, y se llevará a cabo en cinco sedes habilitadas para este proceso.

La beca contempla apoyos de febrero a diciembre de 2027, con una beca mensual de 650 pesos por niña o niño beneficiario, con el objetivo de apoyar la economía familiar y facilitar el acceso a espacios de atención y cuidado infantil.

El DIF Municipal invita a las familias interesadas a consultar la convocatoria completa en la página de Facebook del DIF municipal de Chihuahua, así como los requisitos y las sedes de registro.

_*A continuación, se presenta el listado de los centros participantes:*_

*ESTANCIAS INFANTILES*

• CAI El Lorax

• CAI Los Pollitos

• CAI Rayito de Sol

• Centro de Desarrollo Educativo Papalotes

• Centro Educativo Esperanza Tohui

• Centro Educativo Gama

• E.I. Arcoíris

• E.I. Bambi

• E.I. Bella

• E.I. Caminito de Luz

• E.I. Capullos

• E.I. Carrusel Infantil

• E.I. Castillo Las Torres

• E.I. Castillo Mágico

• E.I. Creciendo Juntos

• E.I. El Castillo de los Peques

• E.I. El Espacio de Huellitas

• E.I. El Paraíso de los Niños

• E.I. Federico Froebel

• E.I. Kishitos

• E.I. Looney Tunes

• E.I. Lucerito

• E.I. Mi Maravilloso Espacio

• E.I. Mi Segundo Hogar (B)

• E.I. Mi Segundo Hogar (E)

• E.I. Mi Solecito

• E.I. Mickey y sus Amigos

• E.I. Mundo de Colores

• E.I. Mundo Mágico

• E.I. Nenucos

• E.I. Peniel

• E.I. Pequeños Gigantes

• E.I. Pequeños Gigantes II

• E.I. Pequitas

• E.I. Pequitas Suc. Lomas Universidad

• E.I. Petit

• E.I. Plaza Sésamo

• E.I. Pollitos Amarillos

• E.I. Primera Estación

• E.I. Renata

• E.I. San Felipe

• E.I. Sierra Azul

• E.I. Sueños y Sonrisas

• E.I. Tía Magda

• Instituto Freinet de Chihuahua

• Jardín de Niños Index Praderas

• Jardín de Niños Index Quijote

• Le Petit Learning Center

• Nogales

*CENTROS DE BIENESTAR INFANTIL*

• CAI Blanca Nieves

• CAI Casa Blanca

• CBI El Paraíso de los Niños

• CBI Federico Froebel

• CBI La Casa de la Abuela

• CBI Monde Petit

• CEBI Mundo Mágico

• CBI Riberas de Sacramento

• CBI Villas del Real

• CBI Vision Kids

• EI y CBI Los Olivos

• EI y CBI El Delfín Azul

• EI y CBI Melina

Para mayores informes, pueden comunicarse al 072 extensión 2332, de lunes a viernes de 8:00 am a 3:30 pm, donde podrán recibir orientación sobre el proceso de inscripción.