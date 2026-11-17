Una estampida de lachas —peces emparentados con las sardinas— sorprendió el domingo 15 de noviembre en el puerto de Caleta de Vélez, en Málaga (España).

🐟 Una sorprendente escena se ha vivido este domingo en el puerto pesquero de Caleta de Vélez, en Vélez-Málaga, donde miles de lachas, pequeños peces de la familia de las sardinas, han saltado fuera del agua

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Alrededor del mediodía, miles de ellos saltaron fuera del agua y cayeron sobre el muelle y entre las redes de los barcos.

La escena duró unos 20 minutos y quedó registrada en varios videos difundidos en redes sociales. La cofradía de pescadores lo atribuye a la presencia de un depredador no identificado.