Capacita Cultura a creadores del estado con talleres de propiedad intelectual, obligaciones fiscales, lectoescritura y marketing

-En el marco del 4° Encuentro de Ecosistemas Creativos por la dependencia para creadores emergentes

La Secretaría de Cultura capacitó a creadores emergentes del estado, por medio de talleres en materia de propiedad intelectual, obligaciones fiscales y lectura y escritura y marketing personal en la Sala de Creadores Emergentes dentro del Complejo Cultural “Los Laureles”.

Dichos talleres se ofrecieron de manera gratuita por la dependencia estatal, con el objetivo de impulsar las ideas y el trabajo de las y los creadores del estado, quienes incursionan en las artes, para así fortalecer sus proyectos y transformarlos en oportunidades.

Durante dos días de jornadas intensivas, se brindaron herramientas para el proceso de registro de obras ante los organismos de propiedad intelectual del país, cumplimiento de obligaciones fiscales, así como talleres de creación de ensayos, poesía y crítica literaria, además de ejecución de proyectos personales.

Estos talleres estuvieron a cargo de reconocidos profesionales a nivel nacional, en cada una de las materias, como, Leticia Gámez, destacada literata, ensayista y poeta; Adrián Martínez Hernández, arbito por el Instituto Nacional del Derecho de Autor y Sorely Falomir Talamante, especialista en innovación y emprendimientos.

La Secretaría de Cultura continúa con la apertura de espacios que garantizan acciones para el desarrollo del trabajo intelectual y artístico de las y los creadores chihuahuense y se invita a conocer la agenda cultural en el estado a través de www.secretariadecultura.chihuahua.gob.mx.