¿Ya revisaste tu tanque de gas? Bomberos comparte recomendaciones para evitar accidentes

– _Recomienda verificar cilindros, válvulas y conexiones, así como evitar el uso de estufas para calentar habitaciones_

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de noviembre de 2026.-*_ Ante el incremento en el uso de gas durante la temporada de frío, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y el Heroico Cuerpo de Bomberos, invita a las familias de Chihuahua Capital a revisar sus tanques e instalaciones para prevenir fugas, incendios y explosiones.

Para reducir riesgos en los hogares, Bomberos comparte las siguientes recomendaciones:

– Revisa los cilindros: verifica que no presenten golpes, corrosión, abolladuras o daños visibles.

– Comprueba las conexiones: revisa que válvulas, reguladores y mangueras estén en buenas condiciones. Para detectar posibles fugas, utiliza agua jabonosa, nunca fuego.

– Ubica los tanques en lugares seguros: mantenlos en posición vertical, en espacios ventilados, fuera de habitaciones y alejados de fuentes de calor.

– Evita instalaciones improvisadas: no conectes varios aparatos a instalaciones inadecuadas y solicita apoyo de personal capacitado para realizar reparaciones.

– Protege a niñas, niños y mascotas: evita que se acerquen a los cilindros y sus conexiones.

Si detectas olor a gas, evita encender o apagar luces o aparatos eléctricos, no utilices fuego y cierra la válvula únicamente si puedes hacerlo sin ponerte en riesgo. Sal del inmueble y, desde un lugar seguro, llama al 9-1-1 para solicitar apoyo.

Asimismo, el Heroico Cuerpo de Bomberos advierte que no deben utilizarse estufas ni hornos de gas para calentar habitaciones, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, un gas que no tiene color ni olor y puede poner en peligro la vida.

La corporación recuerda que revisar periódicamente las instalaciones y atender oportunamente cualquier desperfecto ayuda a prevenir accidentes durante la temporada invernal.