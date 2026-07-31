Tras reunión con la dirigencia de Morena, Cruz Pérez Cuéllar llama a la unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum

Tras participar en la reunión convocada por la dirigencia nacional de Morena para definir avances del proceso interno de selección en los estados, Cruz Pérez Cuéllar manifestó salir “muy contento” y reafirmó su compromiso con la unidad del movimiento en torno al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su mensaje, destacó el clima de apertura e integración conducido por la dirigencia del partido, señalando que el trabajo coordinado y el respaldo absoluto a la presidenta Sheinbaum serán la base para encarar con fuerza los próximos retos electorales.

“Salimos muy contentos y con la certeza de que la unidad nos fortalecerá. Vamos a consolidar la Cuarta Transformación en nuestro estado de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó.