“No te rajes”: Marco Bonilla reivindica legado de Pancho Barrio y llama a defender la democracia

Con un mensaje marcado por la nostalgia, la admiración y un llamado a defender las conquistas democráticas, el alcalde Marco Bonilla recordó a Francisco Barrio Terrazas durante la ceremonia de develación de su busto en el Circuito Universitario de Chihuahua.

Bonilla aseguró que la figura del exgobernador estuvo presente desde su infancia y que, con el paso de los años, comprendió la dimensión histórica de quien entonces veía llegar diariamente al Palacio de Gobierno.

Pancho Barrio, presente desde su infancia

El alcalde relató que su madre participó en las movilizaciones de 1986 y que durante aquellos años Francisco Barrio era un tema constante en su hogar.

“En mi casa no se hablaba otra cosa en esos años, del 86 al 92, nada más que Francisco Barrio. Se desayunaba, se comía y se cenaba en la mesa hablando de Pancho Barrio”, recordó.

Años después, siendo niño, Bonilla acudía a las escalinatas del Palacio de Gobierno para observar la llegada del gobernador. Desde ahí, dijo, comenzó a tener encuentros cotidianos con Barrio Terrazas, quien lo saludaba antes de entrar a trabajar.

“Yo no alcanzaba a comprender la magnitud del gran nombre que tenía enfrente”, reconoció.

Una figura clave en la historia democrática

Bonilla destacó que Barrio Terrazas formó parte de una generación que decidió dejar de ser espectadora para participar activamente en la vida pública.

Recordó particularmente la lucha democrática de 1986 y el papel que tuvo Chihuahua a nivel nacional.

“Chihuahua se convirtió en el corazón democrático nacional de la lucha por la libertad”, afirmó.

Para el alcalde, la importancia de aquella generación no se limitó a una elección o a una contienda política, sino que contribuyó a abrir camino para la democracia mexicana y demostró que la ciudadanía podía modificar la manera de ejercer el poder.

El reto de gobernar con democracia

El alcalde señaló que la llegada de Barrio Terrazas a la gubernatura representó un nuevo desafío: demostrar que los principios por los que se había luchado podían trasladarse al ejercicio de gobierno.

“Cuando años después Pancho llegó a la gubernatura, fue un reto diferente: demostrar que no basta luchar por la democracia, que hay que saber gobernar por la democracia”, manifestó.

También destacó su carácter firme y su compromiso con las generaciones futuras, al considerar que una administración debe dejar condiciones y oportunidades para quienes vienen detrás.

Su huella en la Universidad

Bonilla consideró especialmente significativo que el homenaje se realizara en la Universidad Autónoma de Chihuahua, institución con la que Barrio Terrazas tuvo una estrecha relación como alumno y maestro.

Recordó que durante su administración comenzó a desarrollarse el proyecto que posteriormente se convertiría en la Ciudad Universitaria.

“Una persona deja huella cuando sus decisiones siguen mejorando vidas mucho después de que ellos dejaron de estar”, expresó.

El último consejo de Pancho

Entre los recuerdos compartidos, Bonilla reveló una conversación que sostuvo con Barrio Terrazas en su casa de El Paso, encuentro que, aseguró, permanece especialmente presente en su memoria.

Dijo que el exgobernador observaba con preocupación el rumbo del país y le dejó un mensaje que hoy cobra mayor fuerza:

“Marco, es tiempo de los valientes. No hay que rajarse, no te rajes. Hay que dar la batalla con humildad, pero también con mucha valentía”.

Bonilla aseguró que esas palabras representan ahora una responsabilidad para las nuevas generaciones.

“A esta generación nos toca impedir que vuelvan a cerrarse”

El alcalde sostuvo que los logros democráticos no deben considerarse definitivos y que corresponde a las nuevas generaciones protegerlos.

“A la generación de Pancho le correspondió abrir las puertas de la democracia; a la nuestra, a esta generación, nos toca impedir que vuelvan a cerrarse”, afirmó.

Al cerrar su intervención, Bonilla prometió mantener vivo el legado del exgobernador y aseguró que Chihuahua seguirá enfrentando los tiempos difíciles con valentía.

“Porque este tiempo también es de los valientes y en Chihuahua, Pancho, hoy te prometemos frente a este busto que en Chihuahua no se raja, que nadie se va a rajar”, concluyó.