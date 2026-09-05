Develan busto de Francisco Barrio y congregan a viejas y nuevas figuras del panismo

En pleno Circuito Universitario de Chihuahua fue develado un busto en honor al exgobernador Francisco Barrio Terrazas, acto que reunió a integrantes del panismo, exmilitantes y figuras que han acompañado al Partido Acción Nacional a lo largo de su historia en Chihuahua.

La ceremonia tuvo como invitadas especiales a Margarita Zavala, Santiago Creel, al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, y a Tencha Barrio, quienes acudieron para acompañar este reconocimiento al político originario de Ciudad Juárez.

La obra escultórica fue realizada por el escultor Pedro Francisco Rodríguez y quedó instalada en el Circuito Universitario, donde permanecerá como un homenaje a la trayectoria de Barrio Terrazas y a su participación en la vida política del estado.

Francisco Barrio Terrazas fue gobernador de Chihuahua de 1992 a 1998, periodo en el que se convirtió en una de las figuras más relevantes del panismo estatal y nacional.

El evento sirvió además como punto de encuentro entre distintas generaciones de panistas, así como de personajes que en algún momento formaron parte de las filas de Acción Nacional, quienes se dieron cita para recordar la trayectoria y aportaciones del exmandatario.

Con la colocación del busto, el Circuito Universitario suma una representación permanente de uno de los personajes que marcaron la historia política contemporánea de Chihuahua.