Reconoce Arturo Medina resultados de Marco Bonilla al frente de Chihuahua capital

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, felicitó al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, por la presentación de su Informe de Gobierno y reconoció los resultados alcanzados por la administración municipal en materia de infraestructura, servicios públicos y atención a las colonias.

Medina señaló que Chihuahua capital ha mantenido un ritmo importante de desarrollo, particularmente a través de obras de infraestructura vial de gran magnitud, la creación y mejoramiento de espacios deportivos y una prestación eficiente de los servicios públicos.

“Hay resultados que están a la vista: una ciudad limpia, con obra pública importante, espacios para las familias y un gobierno que mantiene presencia y cercanía en las colonias. Es justo reconocer el trabajo que se está haciendo bien y felicitar al alcalde Marco Bonilla por los avances que hoy presenta ante los chihuahuenses”, expresó.

El legislador destacó también el manejo responsable y eficiente de los recursos públicos, al considerar que una administración debe traducir las contribuciones de los ciudadanos en obras, servicios y acciones que impacten directamente en su calidad de vida.

Medina sostuvo que reconocer los buenos resultados de un gobierno, con independencia de las distintas filiaciones partidistas, representa un ejercicio sano y necesario para la vida democrática de Chihuahua.

“Podemos pertenecer a partidos políticos distintos y tener visiones diferentes sobre diversos temas, pero la responsabilidad pública también exige reconocer cuando las cosas se hacen de manera adecuada. La política debe servir para construir, para señalar lo que debe corregirse, pero también para reconocer aquello que genera resultados positivos para la gente”, afirmó.

Finalmente, Arturo Medina felicitó al alcalde Marco Bonilla y a su equipo de trabajo, y expresó su deseo de que Chihuahua capital continúe avanzando con obras, servicios eficientes y políticas públicas que fortalezcan su desarrollo y eleven la calidad de vida de las familias.