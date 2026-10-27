Invita Estado a la inauguración de “Raíces y recuerdos: Cempasúchil, un viaje al pasado”

_-El festival se desarrollará del 28 de octubre al 2 de noviembre con diversas actividades para conmemorar el Día de Muertos_

El Gobierno del Estado invita a la ciudadanía a la inauguración del festival “Raíces y recuerdos: Cempasúchil, un viaje al pasado”, una celebración cultural para conmemorar del Día de Muertos en la ciudad de Chihuahua.

El evento de arranque será este 28 de octubre a las 18:00 horas en la Plaza del Ángel, donde se dará inicio oficial a las actividades que culminarán el lunes 2 de noviembre.

Este año, las y los chihuahuenses podrán ser testigos de la exposición de catrinas elaboradas por funcionarias y funcionarios de las diferentes dependencias estatales, misma que estará disponible todos los días de 16:00 a 22:00 horas de forma gratuita.

Durante este lapso, la ciudadanía podrá disfrutar además de conciertos, obras de teatro y un desfile, entre otras dinámicas enmarcadas en la temática de la festividad.

Este festival surgió hace cuatro años con altares elaborados por trabajadores de la Secretaría de Hacienda y, posteriormente, tuvo una evolución hasta convertirse en una experiencia cultural para las familias.

En “Cempasúchil, un viaje al pasado”, participan trabajadoras y trabajadores de toda la administración estatal, y solo el año pasado registró más de 40 mil asistentes.

El Gobierno del Estado reitera la invitación a la población a acudir a formar parte de la agenda que se ha preparado para la ocasión, consultar la cartelera de eventos disponibles y vivir las actividades enmarcadas en esta tradición mexicana en compañía de sus seres queridos.