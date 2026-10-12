Se reúne Memo Ramírez con Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales del PRI

Este fin de semana, el diputado local del PRI y representante del Distrito 21, Guillermo Ramírez, se reunió en Parral con el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, así como con los legisladores Noel Chávez y Humberto Ambriz.

Fue Ramírez Gutiérrez quien informó de la visita de Moreira y Ambriz, encuentro en el que estuvo también el diputado federal por el Distrito 9, Noel Chávez.

“Tuvimos la oportunidad de convivir, intercambiar ideas y platicar sobre lo que viene para Chihuahua y, especialmente, para el sur de nuestro estado”, señaló Memo Ramírez en sus redes sociales.