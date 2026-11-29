Parece chiste, pero para interpretar a un carterista en Nueva York, John Turturro recibió clases del ilusionista Apollo Robbins y practicó técnicas de robo con sus compañeros de reparto y otras personas.

El actor estadounidense de 69 años recurrió al ilusionista Apollo Robbins, conocido por sus habilidades para sustraer objetos sin que sus víctimas se den cuenta, para conocer las técnicas de quienes hacen del robo una forma de vida.

Actor del método: John Turturro aprendió a robar para interpretar a un carterista

En una entrevista con la agencia AFP, Turturro explicó que su preparación incluyó ejercicios prácticos para acercarse a las personas, distraerlas y tomar sus cosas sin que notaran el movimiento.

“(Apollo) trabajó conmigo y me enseñó que, si alguien está agarrado de un tubo en el metro, no puedes tocarle la piel. La idea es distraerlo”, relató sobre las lecciones que recibió de Robbins.

El actor John Turturro aprendió a robar carteras para filmar la película ‘The Only Living Pickpocket in New York’ (Sony Pictures/Everett/Shuttersto/Sony Pictures/Everett/Shuttersto)

El actor incluso mostró algunos de los movimientos que aprendió para liberar discretamente la correa de un reloj. “Te les acercas sin que se sientan invadidos. Te aproximas de costado, de modo que tu mano apenas toca su reloj. ¡Así!”, explicó.

Turturro reconoció que llevó sus prácticas más allá del set de filmación. Sin embargo, aclaró que nunca tuvo intención de cometer un delito.

“Se lo hice a mucha gente, gente que no me iba a arrestar”, bromeó. También practicó con sus compañeros de reparto y algunos vecinos, aunque no siempre consiguió pasar inadvertido: “A veces me atrapaban”, confesó.

John Turturro estudió el código moral de los carteristas

En The Only Living Pickpocket in New York, escrita y dirigida por Noah Segan, John Turturro interpreta a Harry, un hombre que dedica sus días a cuidar de Rosie (Karina Arroyave), su pareja, quien permanece en coma, y por las noches sale a buscar víctimas en las calles de Nueva York.

El personaje pertenece a un oficio que enfrenta condiciones muy distintas a las de décadas anteriores. La gente utiliza cada vez menos efectivo, los celulares pierden valor rápidamente y las prioridades de la policía cambiaron ante el crecimiento de los delitos informáticos.

El actor John Turturro aprendió a robar carteras para filmar la película ‘The Only Living Pickpocket in New York’ (Sony Pictures/Everett/Shuttersto/Sony Pictures/Everett/Shuttersto)

La historia toma otro rumbo cuando Harry roba a la persona equivocada y queda acorralado, por lo que decide apostar por un último gran golpe.

Para construir al personaje, Turturro también investigó las circunstancias que llevan a algunas personas a convertirse en carteristas.

El actor explicó que muchos provienen de entornos familiares complicados y encuentran en otros delincuentes una forma de pertenencia.

“Muchas de estas personas vienen de circunstancias difíciles (…) de entornos donde la familia no está ahí para ellos, así que forman estas pequeñas familias”, señaló.

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También habló de los códigos que, según explicó, existen entre algunos integrantes de este mundo delictivo.

“No les roban a personas borrachas, muy ancianas o discapacitadas”, comentó al referirse a las reglas que algunos carteristas establecen para elegir a sus víctimas.

John Turturro, testigo de la evolución de Nueva York

La historia de Harry también aborda los cambios tecnológicos y sociales que transformaron Nueva York. En ese sentido, Turturro encontró puntos de identificación con un personaje que pertenece a una generación que debe adaptarse a una ciudad y a una forma de vida distintas.

Hijo de una costurera y de un trabajador de la construcción, el actor destacó su afinidad con los trabajos manuales y reconoció que comparte parte de la incomodidad de Harry ante la transformación del mundo cotidiano.

El actor John Turturro aprendió a robar carteras para filmar la película ‘The Only Living Pickpocket in New York’ (Sony Pictures/Everett/Shuttersto/Sony Pictures/Everett/Shuttersto)

“Entiendo la tecnología, pero no la entiendo como sustituto de relacionarse con otros seres humanos”, afirmó.

Turturro consideró que la necesidad de convivir y formar parte de una comunidad no desapareció con las nuevas formas de comunicación. “Incluso los jóvenes están hambrientos de una experiencia comunitaria”, agregó.

El actor también habló de su relación con Nueva York, ciudad donde nació y creció, y que ocupa un lugar central en la película. Al recordar su juventud, destacó la variedad de espectáculos culturales a los que podía asistir, incluso cuando tenía que sentarse en las últimas filas.

El actor John Turturro aprendió a robar carteras para filmar la película ‘The Only Living Pickpocket in New York’ (Instagram / The Only Living Pickpocket in New York)

“Cuando era joven, podía ver todo lo que quisiera ver. Me tenía que sentar en el fondo, pero podía ver música, teatro, todo”, recordó.

Sobre la evolución de la ciudad, Turturro hizo una comparación entre la seguridad y el costo de vida de distintas épocas: “Nueva York es más segura ahora, pero era más asequible cuando era más peligrosa”.

¿Quién es John Turturro?

John Turturro nació el 28 de febrero de 1957 en Brooklyn, Nueva York. Es un actor, director y guionista estadounidense de ascendencia italiana que construyó una trayectoria de más de cuatro décadas en cine, televisión y teatro.

Estudió actuación en la Universidad Estatal de Nueva York en New Paltz y obtuvo una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York.

Su colaboración con los hermanos Joel y Ethan Coen marcó varios momentos de su carrera. Participó en películas como Miller’s Crossing (1990), Barton Fink (1991), por la que ganó el premio a Mejor Actor en el Festival de Cannes, y The Big Lebowski (1998).

El actor John Turturro aprendió a robar carteras para filmar la película ‘The Only Living Pickpocket in New York’ (Amy Sussman/Getty Images)

También destacó en producciones como Do the Right Thing (1989), de Spike Lee; Quiz Show (1994), y O Brother, Where Art Thou?(2000). En televisión interpretó al abogado Carmine Falcone en la serie The Batman y a Ambrose Monk en Monk, papel por el que obtuvo un premio Emmy.