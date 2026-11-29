Chihuahua.– Dos personas resultaron con lesiones de consideración y se registraron cuantiosos daños materiales tras un choque ocurrido en la carretera a Cuauhtémoc, a la altura del acceso a Labor de Terrazas, donde presuntamente el reflejo del sol afectó la visibilidad al momento del percance.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de un vehículo Nissan March de color rojo circulaba por la calle de acceso a Labor de Terrazas e intentó incorporarse a la carretera a Cuauhtémoc, sin percatarse de la presencia de un automóvil Nissan Versa de color blanco que transitaba en sentido de Chihuahua a Cuauhtémoc, impactándolo.

Tras la colisión, dos tripulantes del Versa sufrieron lesiones de importancia y fueron trasladados a un hospital para su valoración médica, mientras que ambos vehículos quedaron con cuantiosos daños materiales; elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para recabar información y elaborar el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades.