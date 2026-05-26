Se reúne Gilberto Loya con líderes juveniles de Chihuahua para dialogar sobre seguridad y participación ciudadana

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, sostuvo un encuentro con líderes juveniles de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la capital del estado, en una dinámica de diálogo e intercambio de ideas sobre los retos y estrategias en materia de seguridad.

Durante la reunión, realizada la tarde de este martes en el centro de la ciudad de Chihuahua, las y los jóvenes expresaron sus dudas, reflexiones e inquietudes respecto a las labores que desarrolla la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en distintas regiones de la entidad.

Entre los temas abordados destacaron la participación ciudadana, el futuro y alcances de la Plataforma Centinela, así como la profesionalización y capacitación constante de los elementos policiales para fortalecer el servicio que se brinda a la ciudadanía.

Gilberto Loya resaltó la importancia de escuchar a las juventudes y fomentar su involucramiento en la construcción de políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad y la paz en Chihuahua.

Asimismo, destacó que la participación activa de las y los jóvenes permite generar nuevas perspectivas y fortalecer la confianza entre sociedad y autoridades, especialmente en temas relacionados con prevención, tecnología y proximidad social.

La SSPE reiteró que continuará impulsando espacios de diálogo y acercamiento con distintos sectores de la sociedad para consolidar estrategias de seguridad con enfoque ciudadano.