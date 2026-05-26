David Benavidez, atrapado en la narrativa de una pelea con ‘Canelo’ que no se ha dado

Ciudad de México. David Benavidez carga un cinturón más sobre los hombros, pero hay un nombre que pesa más que cualquier título: Saúl Canelo Álvarez. El denominado Monstruo mexicano está atrapado en una pelea que no se ha dado con el pelirrojo arriba del ring, pero sí en la conversación que rodea cada triunfo de su carrera, porque incluso después de demoler rivales para consolidarse como uno de los boxeadores más peligrosos de la actualidad, todo regresa a una persona: el Canelo.

Benavidez, hijo de migrantes, intentó hablar de su presente tras recibir el cinturón conmemorativo Tollan Tlatequi del Consejo Mundial de Boxeo, tras su contundente victoria por nocaut ante Gilberto Zurdo Ramírez para proclamarse campeón crucero de este organismo, así como de la Asociación Mundial de Boxeo, pero la conversación volvió a girar alrededor del jalisciense.

“Me está frustrando que cada vez que gano un cinturón o una pelea el nombre de Saúl está ahí. Siempre es Canelo, Canelo, Canelo y no puedo hacer nada, yo quiero ese combate tanto como ustedes, pero no se da. Esa pelea pudo ser una de las mejores en la historia del boxeo y la razón por la que no se dio la desconozco, yo estaba listo. Incluso si él quiere el combate puedo bajar todavía de división, me siento al cien por ciento para hacerlo aunque el Canelo diga que no”, declaró.

Si bien, el púgil mexicanoestadunidense busca que su carrera se aleje del nombre del Canelo no pierde la oportunidad de recordar – sin referirse al pelirrojo- que él no “quiere peleas fáciles ni rivales a modo”, dos puntos que el público mexicano le ha reprochado al tapatío.

“Con mi último combate vieron quien soy como peleador, esa victoria ante el Zurdo ha sido la más grande de mi carrera. Las peleas que yo quiero ahorita son las más difíciles, no quiero fáciles, busco enfrentar a los mejores como: Dmitry Bivol, Artur Beterbiev, y (Jai) Opetaia. Hay muchos campeones que me van a dar mucha competencia, , soy un guerrero y peleo contra quien sea, hay personas que dicen que no soy mexicano, la verdad eso no es lo importante, siempre van a hablar, pero yo en el ring demuestro que soy cien por ciento mexicano”, agregó.

El Monstruo mantiene un demoledor invicto luego de 32 combates, de los cuales 26 los ha ganado por nocaut. Para Benavidez es prioridad enfrentar al ruso Bivol, uno de los tres púgiles que ha logrado vencer al Canelo, en una pelea que espera se concrete para el 5 de mayo del próximo año.

“David es muy joven, tiene 29 años, pero cuenta con las cualidades para ser el mejor peleador libra por libra de esta era. Hay que dejar descansar al Canelo, ya está en su etapa final y en estos momentos debe enfrentar a peleadores no muy peligrosos para seguir. Al final lo que hizo Saúl va a ser muy difícil porque dejó el estándar muy alto y esta pelea con mi hijo es imposible, no creo que se vaya a dar, ahorita queremos a Bivol, es el combate que estamos esperando”, explicó José Benavidez.

Uno de los objetivos de Benavidez es convertirse en el mejor peleador libra por libra y en una leyenda del boxeo mexicano siguiendo el ejemplo de grandes exponentes como: Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Marco Antonio Barrera y Erik Morales. “Esos boxeadores me gustan mucho porque pelean con huevos, pelean con corazón y quiero seguir sus pasos”.

Ante el anhelo del público de una pelea entre Canelo y Benavidez, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, consideró que sus caminos se han alejado por la diferencias de peso.

“Hablar de una pelea entre ellos es faltarle al respeto a ambos, tuvieron su periodo de rivalidad hace unos tres años cuando estaban en un peso más cercano. Saúl está por pelear en septiembre en peso supermediano y David se acaba de coronar en crucero, es una gran diferencia de libras, por lo que especular en esa pelea siento que es innecesario”.