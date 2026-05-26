Eiza González recibe como regalo de su novio, Grigor Dimitrov, la bolsa más codiciada del momento

Eiza González celebró su aniversario con su novio tenista y lo hicieron de la mejor manera; Grigor le regaló una bolsa Chanel XL de la nueva colección diseñada por Matthieu Blazy.

La relación de Eiza González y Grigor Dimitrov cumplió un año y claro que lo tenían que celebrar con regalos espectaculares.

La pareja ha llamado mucho la atención por el estilo de vida que llevan, una mezcla entre deporte, moda y lujo. Ambos están súper enamorados y nos encanta que estén celebrando su primer año por todo lo alto.

Como regalo, la actriz recibió una de las bolsas más deseadas del momento, una Chanel XL que pertenece a la nueva colección de la maison y que fue diseñada bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy.

La pieza es parte de una colección que se centra en siluetas simples, accesorios funcionales y lujo que no necesita ser forzado para llamar la atención.

Todo sobre la increíble bolsa que Eiza González recibió de su novio Grigor Dimitrov

La actriz apareció en la premiere de I Love Boosters y contó todo sobre su nueva bolsa, una Chanel XL que está dando mucho de qué hablar, no solo por ser un detalle súper romántico, sino porque es una pieza que sigue muchas de las tendencias actuales. Un diseño oversized que refleja elegancia, lujo y sobriedad sin caer en lo ostentoso por su gran tamaño. Pertenece a la nueva colección de Chanel y esto nos encanta porque es parte de la nueva etapa de la maison.

Sin duda la actriz y el tenista son una de las power couples del momento. (via Instagram (@eizagonzalez))

Eiza confesó que esta bolsa es la de sus sueños y entendemos totalmente la razón. La actriz dice que le estuvo lanzando indirectas al tenista para que supiera cual era la bolsa que tanto quería y ahora vemos que Dimitrov lo entendió a la perfección. Pero no solo fue un regalo para ella, ya que el tenista también recibió una pieza única. La mexicana le regaló una bolsa de viaje Bottega Veneta que sigue también la estética elegante que los caracteriza.

La bolsa más icónica del momento y el regalo perfecto para Eiza González. (Bolso clásico large, $255,480, Chanel, chanel.com)

Su nueva bolsa se alinea a la perfección con su estilo, ella suele seguir una estética muy quiet luxury y elegante, pero con toques sexys cuando es el momento. Su forma de vestir ha evolucionado con el paso de los años y todos nos hemos dado cuenta de este gran cambio, la vemos con looks monocromáticos, sastrería relajada y accesorios elegantes, pero sin verse muy llamativos. Por eso la nueva bolsa encaja perfectamente con su estilo, no solo se trata de un accesorio de lujo, se trata de una pieza única que logra verse moderna sin caer en lo extravagante.

Estilo simple y elegante es lo que define a Eiza González. (via Instagram (@eizagonzalez))

Chanel y el comeback de las bolsas XL

Después de varios años en los que la estética minimalista dominó el mundo de la moda, tenemos el regreso de las bolsas oversized y Chanel ha entendido perfectamente esta tendencia. Después de ver mini bags a las que no les cabe nada por todos lados, la industria regresa con bolsas grandes y funcionales. Las marcas están apostando por diseños que sean útiles para el día a día y lo hacen con siluetas más simples y menos rígidas, para crear piezas que sean cómodas y que no solo se vean bonitas.

No solo es un gran regalo, es una pieza que forma parte de la nueva era de Chanel de la mano de Matthieu Blazy. La maison está explorando un territorio diferente, aventurándose a jugar con diseños más relajados y adaptándose a esos clientes que buscan piezas funcionales y modernas. Sin duda, estamos amando esta nueva etapa de Chanel y más con estas fabulosas tendencias.

La mente creativa detrás de los fabulosos diseños de Chanel. (via Instagram (@matthieu_blazy))

Aunque no hemos visto a la actriz usar su nueva bolsa, sabemos que es un statement piece que deja de ser solo un accesorio para ser el centro de cualquier outfit. Una bolsa que no solo llamó la atención por ser Chanel, sino porque seguir una estética impecable y que confirma hacia donde se dirige la industria.