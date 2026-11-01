Se recupera crecimiento económico en México, avanza 3.2 por ciento

La actividad económica de México alcanzó un crecimiento anual de 3.2 por ciento en el tercer trimestre del año, la tasa más alta desde el mismo periodo de 2023, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con este resultado, el crecimiento acumulado a lo largo de 2026, también en cifras originales, es de 1.8 por ciento, lo que marca un claro contraste respecto al mismo periodo del año pasado en que el avance era de apenas 0.1 por ciento.
En las últimas semanas, los organismos internacionales aumentaron sus estimados de crecimiento para la economía mexicana. Salvo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que estima un avance de 1.6 por ciento, el resto coincide.
Tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos apuntan a un avance del producto interno bruto (PIB) de 1.5 por ciento para este año. Hacienda mantiene un rango de 1 a 2 por ciento.
De acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral, publicada por Inegi, todos los grandes grupos de actividad económica reflejaron positivos en la comparación con el periodo de agosto a septiembre del año pasado.
El comercio y servicios, integrado en las actividades terciarias, fue el que más, con un avance de 3.3 por ciento respecto al tercer trimestre del año pasado; y no tal lejos se quedaron las industrias, donde el crecimiento fue de 3.1 por ciento, reportó el organismo.
En el caso de las primarias –en que se agrupan actividades como la ganadería, agricultura y pesca–, el avance anual fue de 1.8 por ciento; y fue el único bloque que registró un revés respecto al trimestre inmediato anterior.
Frente a abril-mayo de este mismo 2026, en el tercer trimestre las actividades primarias cedieron 0.4 por ciento; las industrias avanzaron 0.8 por ciento; y comercio y servicios lo hizo 1.1 por ciento.
En conjunto, el crecimiento del PIB entre agosto y septiembre respecto al trimestre inmediato anterior fue de 0.9 por ciento.