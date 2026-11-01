Mezclar bicarbonato con agua oxigenada puede ayudar a quitar manchas difíciles en casa, pero hay superficies donde esta combinación requiere precauciones antes de aplicarla

La pasta formada por estos dos ingredientes puede facilitar la limpieza de juntas, azulejos y algunas manchas. Sin embargo, su uso depende del material y no sustituye a los productos desinfectantes.

Una mancha difícil en el baño, suciedad acumulada entre los azulejos o residuos adheridos a ciertas superficies pueden requerir algo más que una pasada con un trapo. Para estas tareas, una combinación de bicarbonato de sodio y agua oxigenada puede funcionar como apoyo en la limpieza del hogar.

La preparación forma una pasta que reúne dos propiedades distintas. El bicarbonato actúa como un abrasivo suave, por lo que ayuda a desprender residuos mediante el frotado, mientras que el agua oxigenada tiene capacidad oxidante y puede contribuir a tratar determinadas manchas.

El diario español Heraldo retomó esta combinación como una alternativa para algunas tareas domésticas. No obstante, sus resultados dependen del tipo de suciedad, la concentración del producto y el material que se quiera limpiar. No debe considerarse un producto universal ni garantizarse que desinfecte cualquier superficie.

Cómo preparar la mezcla de bicarbonato y agua oxigenada

La preparación difundida consiste en combinar tres partes de bicarbonato de sodio con una parte de agua oxigenada de 10 volúmenes. La cantidad de líquido puede ajustarse poco a poco hasta conseguir una consistencia pastosa.

Para prepararla:

Coloca tres medidas de bicarbonato de sodio en un recipiente. Agrega una medida de agua oxigenada de uso doméstico. Mezcla hasta obtener una pasta uniforme. Utiliza una cantidad pequeña en la zona que deseas limpiar. Retira los residuos con agua o un paño húmedo, según el material y las indicaciones de limpieza correspondientes.

Lo más prudente es preparar únicamente la cantidad que se utilizará en ese momento. No es necesario guardar la mezcla durante varios días ni conservarla en un envase cerrado.

En qué zonas de la casa puede ayudar

Uno de los usos más conocidos de esta combinación es la limpieza de juntas y azulejos del baño o la cocina. En esas áreas puede acumularse jabón, polvo y suciedad que resulta difícil retirar con una limpieza superficial.

La pasta puede aplicarse en una zona pequeña y frotarse suavemente con un cepillo adecuado para desprender los residuos. Después, es importante retirar por completo los restos de la preparación.

También puede probarse en superficies resistentes con manchas adheridas, siempre que el fabricante del material no desaconseje el uso de productos abrasivos u oxidantes. Antes de extenderla por toda la zona, conviene hacer una prueba en un sitio poco visible.

En el caso de la ropa blanca, el agua oxigenada puede ayudar a tratar algunas manchas, pero no todas las telas reaccionan de la misma manera. Es importante revisar la etiqueta de cuidado de la prenda y probar cualquier tratamiento en una parte discreta antes de aplicarlo.

Qué precauciones debes tomar antes de utilizarla

Aunque se trata de ingredientes que suelen encontrarse en casa, el agua oxigenada no es una sustancia inocua. La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR) advierte que el peróxido de hidrógeno puede causar irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias. Sus efectos dependen de la concentración y del tipo de exposición.

Por ello, es recomendable utilizar únicamente agua oxigenada de uso doméstico, evitar el contacto con los ojos y mantener el producto fuera del alcance de niñas y niños. Tampoco debe ingerirse ni aplicarse sobre la piel como parte de una rutina de limpieza.

Otra precaución importante es no combinar la preparación con cloro, vinagre, amoniaco u otros limpiadores. El Instituto de Salud para el Bienestar ha advertido sobre los riesgos de mezclar distintos productos de limpieza, pues algunas combinaciones pueden generar sustancias irritantes o peligrosas.

Finalmente, esta pasta no debe utilizarse como sustituto de un desinfectante cuando se necesita eliminar microorganismos de una superficie. Para esas tareas es preferible elegir un producto diseñado para ese propósito y seguir las instrucciones de su etiqueta.