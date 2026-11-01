José Eduardo Derbez dice ser “el favorito”, luego de que Victoria Ruffo confirmara que tiene arreglado su testamento

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez reaccionó a la noticia de que su mamá ya tiene resuelto su testamento.

José Eduardo Derbez reaccionó a las declaraciones de Victoria Ruffo, quien recientemente confesó que, después de haber sido hospitalizada por un virus estomacal, decidió poner en orden sus asuntos y hacer su testamento.

Aunque la actriz ya tiene todo bajo control, reconoció que todavía no ha decidido qué porcentaje de su herencia recibirá cada uno de sus tres hijos: José Eduardo, Victoria y Anuar.

“Claro, papelito habla y yo sí ya tengo todo bajo control. Vamos a ver, vamos a ver cómo se portan de aquí a que me muera. A ver qué les toca”, comentó la protagonista de telenovelas, dejando abierta la posibilidad de que el comportamiento de sus hijos influya en lo que recibirán.

José Eduardo Derbez habla sobre el testamento de Victoria Ruffo

Ante estas declaraciones, José Eduardo fue cuestionado sobre el tema y dejó claro que no está preocupado por la herencia de su madre, pues ha construido su propio patrimonio gracias a su trabajo.



“Yo tengo mi trabajo y tengo mi dinero, entonces pues a quien quiera, no tengo problema. No, yo tengo lo mío, trabajo tanto”, respondió el actor.

Victoria Ruffo con sus tres hijos: Anuar, Victoria y José Eduardo(Instagram/victoriaruffo)

Sin embargo, cuando le preguntaron si no tenía favoritos entre sus hermanos, el conductor sorprendió con una respuesta en tono de broma, pues aseguró que él sí tiene muy claro quién ocupa ese lugar.

“Ah, no, favorito yo. Lo tengo clarísimo. Pero ellos también lo saben”, dijo entre risas, sin revelar más detalles sobre la dinámica familiar.

José Eduardo Derbez recuerda detalles de su infancia con su papá, Eugenio Derbez

José Eduardo también fue cuestionado por otra de las declaraciones de Victoria Ruffo, quien comentó que le hubiera gustado que, cuando él era niño, Eugenio Derbez lo sacara a pasear como actualmente lo hace con su hija menor, Aitana. Al respecto, el actor explicó que las circunstancias laborales de su padre eran diferentes en aquella época.

“Pero él no salía ni de… O sea, en esa época no trabajaba él tanto, entonces, ¿a dónde me iba a llevar? Si no había…”, comentó.

José Eduardo Derbez recuerda a su amigo Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia

En otros temas, José Eduardo habló sobre la complicada situación que atraviesan Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón después del fallecimiento de Julián Figueroa, a quien consideraba como un hermano. El actor expresó su deseo de que las diferencias entre ambas puedan resolverse de la mejor manera.

“Julián era un gran amigo mío y este espero que toda esa situación se solucione de la mejor manera para todos”, manifestó.

También fue cuestionado sobre la teoría de Maribel Guardia de que Imelda Garza habría tenido algo que ver con la muerte de Julián. Ante el tema, José Eduardo prefirió no emitir juicios y señaló que corresponde a las partes involucradas y a sus representantes legales aclarar lo sucedido.

José Eduardo Derbez recordó a su amigo Julián Figueroa (Instagram)

“Bueno, ahí si no, no sé. Pues ya es cuestión de ellos o de los abogados ver qué onda, pero creo que lo importante es que el niño esté bien”, respondió, dejando claro que su principal preocupación es el bienestar del menor.

Las declaraciones fueron realizadas durante su asistencia como invitado especial a la función con la que la obra “12 princesas en pugna” celebró 15 años en cartelera. En el encuentro con la prensa, el actor abordó distintos asuntos familiares y dejó ver que, aunque mantiene una postura despreocupada respecto a la herencia de su madre, sí está atento a los conflictos que involucran a personas cercanas a él.