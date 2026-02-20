Se quieren curar en salud para evadir el cumplimiento de la ley, hipócritas: Municipio a Centros de Rehabilitación

En conferencia de prensa, el subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva dio a conocer que desde la dependencia que encabeza, han clausurado diez centros de rehabilitación, por presentar diferentes irregularidades que por ley se exigen. Sin embargo, recalcó que hay inconformes, que hasta se ampararon y perdieron, porque la Ley Federal no los ampara, por lo que les dijo: “Se quieren curar en salud, para evitar el cumplimiento de la ley… es una actitud completamente hipócrita”.

Estas revisiones se dan en torno a la estrategia de seguridad, que se acuerda mediante la Mesa Regional de Seguridad, donde intervienen Policías del Municipio y Estado (SSPE y AEI), asimismo, Ejército y Guardia Nacional. “Hemos encontrado en las revisiones drogas, personas con reporte de desaparecidos, personas con orden de aprehensión e inclusive, bebidas alcohólicas y droga”



También afirmó que han encontrado condiciones insalubres totalmente para las mismas personas que están ahí internadas. “Hemos encontrado en un lugar de aproximadamente 80 metros cuadrados alrededor de 120 personas, un hacinamiento terrible”.



Explicó que desde luego también no se cumplen las mínimas condiciones de las medidas de seguridad y se pone en peligro la estancia de las personas que están ahí. Aclaró que la Comisión Estatal Contra las Adicciones, son los encargados de reubicar.



Ilógicas supuestas extorsiones



Oliva Jiménez declaró que le parece bastante ilógico que salgan a denunciar determinadas actitudes o revisiones, sin primero acercarse a la Subdirección de Gobernación. Y es que comentaron que han sido sujetos de extorsión. -¿Dónde están las denuncias? – Cuestionó el funcionario. Alegan que hacen las revisiones, que esculcan a los internos, entre otras cosas, por lo que Municipio, deja claro todo lo que se ha localizado del 2025 a la fecha en estos 10 centros ya clausurados por esas faltas.

Los puntos más importantes son: encontrado drogas y alcohol; personas con órdenes de aprehensión, con reporte desaparición; establecimientos con total falta de medidas de seguridad; lugares insalubres con hacinamiento y ha habido homicidios y suicidios.

La supuesta extorsión y falta de coherencia

Hablando de números, el subdirector subrayó que dicen que los inspectores y policías han tratado de extorsionar con 20 mil pesos por semana con multas de 200 mil, por lo que aclara que las multas reales van de los 50 UMAS, es decir de los 5 mil 500 pesos a los 650 UMAS que son 75 mil pesos en promedio.

Las inspecciones

Con documento en mano, exhibió que han sido 45 inspecciones en las cuales se han levantado 31 actas y las sanciones que se les han puesto, oscilan entre los 22 mil pesos, 33 mil 900, 23 mil 462 y de 5 mil 865 pesos.

“Sería ilógico que les estuvieran pidiendo una cuota semanal de 20 mil pesos cuando la multa es menor. Yo los invitaría mejor a que se ordenaran en el cumplimiento de la ley a que anden tratando de evadir su cumplimiento, litigando el asunto en los medios de comunicación”.

Amparo negado porque en Chihuahua se cumple la ley

“Dicen que se van a amparar colectivamente, uno de ellos ya intentó un amparo y se los ganamos. La justicia Federal no los amparó ni los protegió porque da la razón a la Subdirección de Gobernación, ya que aquí se está haciendo el cumplimiento de la ley. El que Chihuahua sea un municipio más seguro, que los otros municipios de nuestro estado no es casualidad, es que aquí sí se cumple la ley”.

Oliva, también aseveró que su propósito no es difundir la lista de los centros de rehabilitación que hacen estos señalamientos, solo por no cumplir con la ley.

¿Qué les faltó a estos centros de rehabilitación?

El capitalino aclaró a la prensa que no cumplieron con: Licencia de uso de suelo; Dictamen de Protección Civil, Dictamen de medidas de seguridad; Dictamen de aforo (de los más importantes) y Licencia de funcionamiento.

Cabe recordar que en la ciudad de Chihuahua están en funcionamiento entre 80 a 100 centros de rehabilitación, algunos de ellos son religiosos y son los principales en tener acercamiento con el Municipio, por lo que, finalmente exhortó a todos, a que cumplan con los reglamentos y se eviten temas de grilla para pretender afectar a la administración, poniendo en juego la salud de los pacientes con algún tipo de adicción.