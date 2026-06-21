Sobreviven seis hombres tras un nuevo ataque cinético de EU contra embarcación en el Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos informó esta noche que llevó a cabo un ataque cinético contra un buque en el Caribe, presuntamente del narcotráfico.

En una publicación en X, las fuerzas de seguridad indicaron que dos sujetos fueron abatidos y se tiene el reporte de seis hombres sobrevivientes.

Ante esto, la Guardia Costera de Estados Unidos fue notificada para activar el sistema de búsqueda y rescate para los sobrevivientes, mientras que no se reportan elementos heridos.

El Comando Sur aseguró que el ataque fue ordenado por el comandante Francis L. Donovan y afirmó que la embarcación era operada por Organizaciones Terroristas Designadas.

“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”, añadió en su cuenta de X.

On June 21, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/34cDvvcwxe — U.S. Southern Command (@Southcom) June 22, 2026

La ofensiva ocurre tres días después de la que se llevó a cabo en el Pacífico y dejó tres personas muertas en el Pacífico; el martes también se llevó otra operación que mató a dos sujetos y dejó dos sobrevivientes.

Estas acciones son parte de una campaña de meses del gobierno del presidente Donald Trump contra presuntos narcotraficantes en América Latina.