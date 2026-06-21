Traslada helicóptero de la SSPE a niña lesionada desde Guachochi a Chihuahua; aterriza en estacionamiento del Monumental

El helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) aterrizó en el estacionamiento del estadio Monumental, ante un traslado de una niña lesionada desde el municipio de Guachochi hasta la capital.

El helicóptero aterrizó en el estacionamiento y de inmediato, paramédicos de URGE subieron a la menor de edad a una ambulancia para llevarla al Hospital General.

Hasta el momento se desconocen las causas de las lesiones de la menor, sin embargo, el operativo de traslado generó expectativa entre los asistentes al partido de béisbol que se jugaba en el estadio.