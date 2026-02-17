Se intensifica violencia en Aldama; despojan a familia de pick up, armados bloquean paso con tráileres e incendian vehículo en Falomir

El lunes se registraron varios actos de violencia en el municipio de Aldama, lo que de nueva cuenta provocó el temor entre los habitantes de ese municipio vecino a la capital del estado.

En primera instancia, sujetos armados bloquearon los accesos a la cabecera municipal con dos tráileres, luego de amenazar a los choferes.

Además, fue reportado el robo de una pick up Chevrolet Silverado sobre la carretera que conduce a Ojinaga, justo a la altura del entronque a Chorreras.

Asimismo, también fue reportada la presencia de ponchallantas y con ello, un vehículo resultó con daños.

Además, sobre la carretera de cuota, a la altura de Falomir, se reportó el incendio de un vehículo.

