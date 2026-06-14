Detienen a un sujeto por portar una pistola calibre .9mm en Ciudad Juárez

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (GOE) realizaron la detención de Oscar David M. O., por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Los hechos se registraron cuando elementos municipales realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de la calle Villa Chica y carretera Federal, en el Kilómetro 29, donde detectaron un vehículo de la marca Dodge Dart, color negro, modelo 2014, sin placas de circulación, cuyo conductor manejaba de manera imprudente, poniendo en riesgo la integridad de terceros estando a punto de impactar una unidad oficial.

Ante esta situación, los agentes le marcaron el alto por protocolos de seguridad a sus tripulantes y tras entrevistarse con el conductor, le informaron que sería presentado ante el Juez Cívico por la conducta observada.

Durante la intervención, el copiloto del vehículo adoptó una actitud agresiva hacia los oficiales al percatarse de la detención de su acompañante y al intentar interferir con la actuación policial y forcejear con los agentes, éstos observaron un objeto con características similares a un arma de fuego fajado a la altura de su cintura.

Por tal motivo, los oficiales procedieron a controlar la situación y realizar una inspección preventiva, mediante la cual confirmaron que se trataba de una pistola calibre 9 milímetros, abastecida con un cargador que contenía dos cartuchos útiles, procedieron con la detención de quien se identificó como Oscar David M. O. de 36 años.

Previa lectura de derechos, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.