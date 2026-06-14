“Este gran acuerdo traerá paz y el petróleo volverá a fluir para el mundo”: Trump

Donald Trump ha manifestado su optimismo frente al acuerdo logrado con Irán, que se firmará el próximo 19 de junio, afirmando que traerá paz a Oriente Medio y hará que el petróleo vuelva a circular.

“Este gran acuerdo traerá paz y seguridad a toda la región […]. ¡El petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!”, escribió este domingo en su red Truth Social.

En su mensaje, el inquilino de la Casa Blanca alabó sus logros en las negociaciones con Teherán, que comparó con las realizadas por sus antecesores y las consideró un total desacierto carente de frutos.

“Muchos presidentes han intentado alcanzar la paz con Irán, y todos han fracasado antes que yo. Los líderes de la región han encontrado, por primera vez, a un presidente que puede ayudarles a lograr una paz verdadera”, aseveró.

A la par de sus declaraciones, se registró una caída de casi un 5 % en el precio del petróleo crudo estadounidense WTI; alentada al parecer por la confirmación del cierre del acuerdo entre ambas naciones, el anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz y el fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán.