‘Hombre Araña’ muere al caer a un cráter volcánico mientras escalaba

El escalador yemení Antar al-Absi falleció este viernes tras caer al fondo del cráter volcánico Haradhat Damt —de 120 metros de altura— en la gobernación de Al-Dhalea, mientras ascendía por sus empinadas paredes rocosas sin equipo de seguridad, informó Al Jazeera. Conocido popularmente como el ‘Hombre Araña de Yemen’, el joven realizaba maniobras acrobáticas cuando perdió el agarre y se precipitó al vacío. El trágico accidente quedó registrado en un dramático video que circula en redes sociales

Tragic end for Spider-Man Yemen after falling into the crater of an extinct volcano in the city of Damt in the center of the country pic.twitter.com/ecA9dOtdXu — Arab world (@Arabbeau) June 12, 2026

Según informaron medios locales, los equipos de rescate recuperaron su cuerpo este sábado de las aguas termales ubicadas en el interior del volcán inactivo, tras una operación de búsqueda que inició inmediatamente después de la caída.

Al-Absi había ganado gran popularidad en redes sociales por documentar sus arriesgados ascensos en escarpadas montañas y peligrosos parajes naturales, una práctica extrema que le valió su famoso apodo entre sus seguidores.