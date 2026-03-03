Se informará al Pleno y se publicará la iniciativa de reforma electoral de manera inmediata en cuanto sea recibida: Kenia López Rabadán

Al dar a conocer que no será esta noche cuando se reciba la iniciativa de reforma electoral por parte del Ejecutivo federal, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, indicó que en cuanto sea enviada se informará al pleno y se publicará de manera inmediata en la Gaceta Parlamentaria, en aras de la transparencia.

“Se me ha informado que no llegará el documento, que no llegará la propuesta de reforma electoral y, pues, evidentemente, por mi parte decir aquí estoy, vamos a esperar a que llegue, cuando tenga que llegar, que tentativamente será mañana”, señaló.

López Rabadán afirmó que no se le comunicaron las razones del retraso e insistió en que hay que esperar a recibirla para darle la mayor difusión posible.

“Me parece que es importante que todo México conozca, todos los medios de comunicación, todos los partidos políticos, todos los ciudadanos conozcan exactamente el articulado para que ahora sí podamos analizar esta reforma electoral”, expuso.

Reiteró que es una reforma muy importante que va a impactar a 134 millones de mexicanos, por lo dijo que es necesario que se cumpla con el proceso legislativo correspondiente.

“Por lo que a mí toca, buscaré que no haya fast track, que no se violente ningún articulado, que no se busque una excepción a la regla”, sostuvo.

Finalmente, explicó que serán las comisiones quienes decidirán si hay Parlamento Abierto, foros, consultas para su discusión.

“Como presidenta de la Cámara de Diputados, que una vez que la reciba la publicaré para tener mayor transparencia y daré cuenta a mis 499 compañeros, a los 500 legisladores y evidentemente a todo México”, concluyó.