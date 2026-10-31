“Es un país fracasado”: Trump promete que la situación en Cuba cambiará antes del término de su mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la situación en Cuba cambiará durante los dos años y medio que le restan de mandato y declaró que hay “cero por ciento” de posibilidades de que la familia Castro siga al frente de Cuba cuando termine su mandato, durante una entrevista con el periodista Benny Johnson.

Trump comparó la situación de Cuba con la estrategia de Washington en la región, en particular con Venezuela, y señaló que su gobierno abordará ambos casos de manera sucesiva. “Vamos a terminar con uno y luego tal vez le echemos un vistazo al otro”, comentó.

“El gobierno comunista no durará mucho más. Miren, es un país fracasado. Vamos a traer de vuelta a la gente muy pronto. Miren lo que hicimos con Venezuela. Va a salir muy bien”, declaró.

Asimismo, señaló que Washington sigue de cerca los acontecimientos en el país caribeño y que podría centrar su atención en Cuba una vez que se resuelva la situación en torno a Irán.

“Vamos a acabar con (Irán) y luego pasaremos al otro. (el secretario de Estado,) Marco Rubio lo está analizando muy de cerca. Sus padres son cubanos. Eso funcionará definitivamente en dos años”.

El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, lo que afectó la llegada de combustible a la isla.

Según denuncia La Habana, esto ha generado una grave escasez de combustible que, además de traducirse en prolongados apagones, impacta sectores vitales de la economía, el transporte, la producción de alimentos, la salud y la educación.