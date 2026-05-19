En aumento precios de insumos para el campo, apoyamos que productores se puedan manifestar

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz indicó que de manera continua, los productores agrícolas enfrentan cuestiones como el aumento en el precio de los insumos y de los granos.

Ello ante la “Marcha por la Soberanía Alimentaria” que se pretende realizar mañana miércoles en la Ciudad de México por parte de distintas organizaciones campesinas.

Mauro Parada expresó que siempre se apoya la expresión del sector agrícola y mantener las puertas abiertas para encontrar soluciones a sus peticiones.

“Siempre apoyamos a que los productores puedan manifestar precisamente lo que nos externan, creo que de manera continua esta situación que se tiene en cuestión de precios de los granos, siguen aumentando los temas de los insumos requeridos para poder producir. Entonces creo que es bueno que puedan comunicarnos, pero siempre abiertas las puertas también también de nosotros para poder platicar y buscar algunas soluciones”.