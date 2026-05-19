Gusano barrenador difícilmente llegará a Chihuahua, es naturalmente imposible por desierto: Consejo Nacional Agropecuario

Jorge Esteve Recolons dio a conocer que ante el cierre de frontera por el gusano barrenador, Chihuahua esta protegido por su desierto.

Asegura que la mosca puede pasar la frontera y la solución es eliminarla con bombardeos en regiones afectados.

“Se está acercando y mi opinión es que llegará primero a Estados Unidos que ha Chihuahua, ya que Chihuahua tiene un desierto que hace que difícilmente la mosquita sobreviva, es naturalmente protegido y deberíamos de abrir la frontera por que hay buenos protocolos”, comentó.

Reitera que las medidas sanitarias se han dado adecuadamente, señala que el vecino país quiere evitar la culpa de la propagación de la mosca que provoca el gusano barrenador.