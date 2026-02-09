Se garantiza educación, alimentación y transporte a 7 mil estudiantes

Un total de 31 municipios de Chihuahua firmaron un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), para fortalecer y garantizar la educación en los CREI, con lo que se asegura transporte y alimentación para casi 7 mil estudiantes.

Los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) firmaron una serie de convenios interinstitucionales para fortalecer los centros regionales de educación integral (CREI), en beneficio de las y los estudiantes de las comunidades rurales; a lo cual agradeció la alcaldesa de Aldama, Sandra Galindo, quien garantizó que los recursos están disponibles para beneficiar a los niños de su comunidad.

Dijo además la alcaldesa que esta alianza, en la que participan 31 municipios de la entidad, es para garantizar que los casi 7 mil niños que asisten a los CREI, cuenten con los servicios de transporte escolar gratuito, pero además con una dieta alimenticia todos los días. Lo que se trata de evitar, según se informó, es que haya deserción escolar, ya que las unidades de transporte llegan a todas las comunidades para recoger a los menores y por la tarde los regresan de nuevo a sus domicilios.

Por su parte, las autoridades de educación, como es el caso del subsecretario de educación básica Lorenzo Arturo Parga, indican que los CREI ofrecen a la población estudiantil y sus familias beneficios muy importantes para que logren tener acceso a la educación; sin esto, sería imposible lograrlo.

La titular de la Seech, Teresa de Jesús López, indicó que los principales aliados de la educación en todos los municipios de Chihuahua son los alcaldes; son la base para que los proyectos académicos se logren.

La alcaldesa del Municipio de Satevo, Norma Muños Anchondo, reafirmó el compromiso de los gobiernos municipales al signar este tipo de convenios con el gobierno estatal, ya que se les da a los recursos transparencia, responsabilidad y estricto apego a la ley. Así mismo, agrego que el compromiso es para decenas de comunidades rurales de la entidad.